Za kritikou po ME bola frustrácia, priznáva šéf mladých cyklistov

Po Saganovcoch a Baškovi je výpadok.

13. aug 2019 o 18:45 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Cítil veľkú frustráciu. Predchádzajúce výsledky ukazovali, že by slovenskí cyklisti do 23 rokov nemuseli na majstrovstvách Európy skončiť tak zle.

Preteky v Alkmaare však nedopadli podľa jeho predstáv. Práve naopak. Ukázal sa najhorší scenár, pred ktorým reprezentantov vystríhal.

Zo siedmich pretekárov nedokončil súťaž na šampionáte ani jeden. Športový riaditeľ Michal Clementis bol sklamaný.

„Chalani nechcú, nemajú na to. Neviem, čo ďalej," reagoval pre portál cycling-info.sk.

„Uznávam, že som to prehnal, ale niektoré slová boli vytrhnuté z kontextu a určite som nepovedal, že chlapci nechcú. Od toho sa dištancujem,“ vysvetľoval Clemetis svoje výroky pre SME.

Prvé hodnotenie vraj prehnal

Súvisiaci článok Je to tragédia, všade sme poslední. Chalani na to nemajú, vraví šéf cyklistov Čítajte

Ako športový riaditeľ pracuje pri slovenskom tíme do 23 rokov približne rok.

„Výsledok je zlý, ale chlapci podali maximum. Moje vyjadrenie bolo príliš tvrdé. Dištancujem sa od toho, že chlapci nechcú. To som nepovedal. Nemajú na to, to je, bohužiaľ, pravda," hovorí Clemetis.

"Nie je v ich silách, aby skončili do desiateho miesta. Nebudeme si klamať, že by sme mali nejaký supertalent. Majú na to, aby boli do 20. alebo 30. miesta,“ dodáva.

Organizátori majstrovstiev Európy pripravili trať, ktorá sa krátko po štarte prudko zužovala. K pádom tam prišlo v súťaži juniorov, junioriek, žien, mužov do 23 rokov aj v kategórii Elite.

Prakticky minútu po štarte.

„Na porade pred pretekmi sme vraveli chlapcom, že presne toto sa stane.