Ligová rada súhlasí s tým, aby sa Slovan vrátil do Tipsport ligy

Model súťaže oznámia v stredu.

13. aug 2019 o 17:18 (aktualizované 13. aug 2019 o 17:50) TASR

BRATISLAVA. Ligová rada najvyššej slovenskej hokejovej súťaže v utorok odsúhlasila, aby licenciu na sezónu 2019/2020 dostalo všetkých trinásť prihlásených klubov.

Jej návrh musí ešte odobriť Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH).

Model nového ročníka súťaže s trinástimi účastníkmi oznámia v stredu.

Rozhodovali Šatan, Lintner a Guryča

V nasledujúcej sezóne Tipsport ligy by sa tak mal predstaviť aj Slovan Bratislava.

Jeho účasť navrhol už 1. augusta VV SZĽH, keďže vedenie klubu jeho predstaviteľom vydokladovalo, že sa so všetkými bývalými hráčmi a funkcionármi dohodlo do tohto termínu na vyrovnaní finančných záväzkov.

Následne musela všetky podklady preskúmať novovzniknutá Ligová rada a v prípade súhlasného stanoviska poslať celú vec späť na VV SZĽH, ktorý schváli udelenie licencie.

Nový riadiaci orgán Tipsport ligy v zložení prezident SZĽH Miroslav Šatan, šéf Pro-Hokeja Richard Lintner a Igor Guryča tak urobil v utorok a okrem Slovana odporučil udeliť licenciu aj ďalším dvanástim žiadateľom.

"Z Ligovej rady išiel na Výkonný výbor návrh so všetkými trinástimi prihlásenými klubmi. To znamená, že sme navrhli, aby licenciu na nasledujúcu sezónu dostali. Ak VV tento návrh odobrí, odohráme nasledujúcu sezónu s trinástimi účastníkmi. Zároveň sa na Ligovej rade rozhodlo aj o hracom systéme, no detaily k nemu zverejníme až v stredu v tlačovej správe," uviedol Lintner pre TASR.

Výkonný výbor by mal schváliť návrh Ligovej rady a udeliť licencie do 15. augusta.

Zväz Slovanu odobril aj splátkové kalendáre

Slovan sa po konci v KHL prihlásil do Tipsport ligy, aby sa však mohol vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže, musel uhradiť svoje dlhy, respektíve sa dohodnúť s hráčmi na splátkových kalendároch.

To sa mu nakoniec podarilo do posledného termínu 1. augusta.

Pri rokovaniach s vedením SZĽH potvrdil, že sa dohodol s 63 hráčmi a členmi realizačného tímu na vyrovnaní záväzkov.

So zvyšnými štyrmi, ktorí požadovali vyplatenie celej dlžnej sumy naraz - brankárom Marekom Čiliakom a útočníkmi Dávidom Bucom, Tomášom Hrnkom a Patrikom Lamperom - uzavrel dohodu tesne pred dedlajnom.

Splnil tak poslednú podmienku na štart v najvyššej slovenskej súťaži, keďže už predtým uhradil mestu vyše miliónový dlh za prenájom haly.

S udelením licencie pre sezónu 2019/2020 za splnenia stanovených podmienok súhlasili aj všetky kluby Tipsport ligy.

"Dnes sme absolvovali celý proces pre naplnenie podmienok pre získanie licencie, to znamená, že sme sa stretli aj s predstaviteľmi Slovana. Tí preukázali všetky podklady, ktoré boli potrebné, takže v tomto zmysle sa klub HC Slovan dostal do návrhu na udelenie licencie. Pokiaľ ide o ďalších dvanásť klubov, všetky splnili podmienky v zmysle predpisov, takže návrh je úplne jednoznačný," pokračoval Lintner.

Problémy mali aj Nové Zámky

Okrem Slovana v posledných týždňoch rezonovala situácia v Nových Zámkoch. Štyria hokejisti Henrich Ručkay, Miroslav Zaťko, Richard Nejezchleb a Filip Dundáček podali v pondelok návrh na vyhlásenie konkurzu na ich bývalý klub.

Dôvodom sú podľa nich nevyplatené financie zo strany tipsportligistu.

Uviedla to Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA), ktorá o podaní návrhu informovala aj Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

"Po poslednom zasadnutí VV SZĽH, na ktorom boli nároky hráčov na vyplatenie ich odmeny posúdené ako sporné, vzplanula na strane hráčov vlna nevôle. Tento problém sa rozhodli riešiť rázne a v pondelok 12. augusta podali štyria bývalí hráči návrh na vyhlásenie konkurzu na klub HC Nové Zámky," uviedla SIHPA v tlačovej správe.

Podľa Lintnera však práve fakt, že ich nárok bol posúdený ako sporný, znamená, že Nové Zámky neporušujú podmienky na udelenie licencie.

"Táto téma sa už komunikovala na všetkých úrovniach, či už na úrovni Ligovej rady a predbežne aj na VV a bolo preukázané, že pokiaľ ide o pohľadávky zo strany niektorých hráčov HC Nové Zámky, tak ich spornosť bola jednoznačne preukázaná. To znamená, že v zmysle predpisov táto situácia nie je v rozpore s naplnením podmienok na udelenie licencie," dodal pre TASR.