Pripomenul petržalskú Artmediu. Hrdinom ruského klubu bol 19-ročný mladík

Porto senzačne vypadlo už v predkole.

14. aug 2019 o 11:08 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Tp-h7jIazMA

BRATISLAVA. "Šapiho chvíle, nervy a víťazstvo! Krasnodar postúpil cez FC Porto v Lige majstrov. Býci boli silnejší ako draci," takto opísal web ruského denníka Sport Express najväčšie prekvapenie v utorňajších odvetných zápasoch tretieho predkola Ligy majstrov.

FK Krasnodar zvíťazil na Estádio do Dragao v Porte 3:2, čo tretiemu mužstvu uplynulého ročníka ruskej Premier League v súčte s domácou prehrou 0:1 postačilo na prienik do ďalšej fázy.

V nej sa stretne s gréckym Olympiakosom Pireus.

Totožným výsledkom uspela v Porte aj Artmedia

Účasť v play off Ligy majstrov pre Rusov navyše znamená, že sa s určitosťou predstavia v skupinovej časti niektorého z európskych pohárov.

Súvisiaci článok Ajax zvládol odvetu, v Lige majstrov nečakane končia Celtic Glasgow a FC Porto Čítajte

"Bol to jeden z najdôležitejších zápasov v klubovej histórii a veľké víťazstvo pre Krasnodar. Porto je veľký klub, proti ktorému to bol zápas dvoch rozdielnych polčasov. Na konci stretnutia to boli nervy, snažili sme sa udržať výsledok a som veľmi rád, že chlapci zo seba vydali všetko," poznamenal na klubovom webe bieloruský kapitán Krasnodaru Alexandr Martynovič.

Hostia si v Porte už v prvom polčase vytvorili náskok 3:0 a aj keď po zmene strán dvakrát inkasovali, historický postup už nepustili z rúk.

Triumfom 3:2 pripomenuli identické slávne víťazstvo petržalskej Artmedie pod vedením Vladimíra Weissa staršieho v skupinovej fáze Ligy majstrov na jeseň 2005.

Gól na európskej scéne strelil už ako 17-ročný

Postavou duelu bol 19-ročný Magomed-Šapi Sulejmanov, produkt klubovej akadémie, ktorého mnohí považujú za najlepšieho v Rusku.

Rodák z dagenstanskej metropoly Machačkala v 13. a 34. minúte zakončil rýchle protiútoky hostí rutinérskym spôsobom.

"Aj keď sme v prvom polčase strelili tri góly, uvedomovali sme si, že v druhom dejstve to bude veľmi ťažké. Prežili sme to však a postúpili ďalej. Mal som veľkú radosť, keď som sa dozvedel, že budem hrať od začiatku zápasu. Samozrejme, vždy chcem hrať, ale nerobím rozdiel medzi tým, či nastúpim v základnej zostave alebo ako náhradník," poznamenal veľký talent ruského futbalu.

Sulejmanov na seba upriamil pozornosť na kontinentálnej pohárovej scéne už pred dvomi rokmi.

V úvodnom zápase tretieho predkola Európskej ligy 2017/2018 proti dánskemu Lyngby Kodaň (2:1) strelil víťazný gól vo veku 17 rokov, sedem mesiacov a 11 dní, čím sa podľa ruského portálu Championat.com stal najmladším strelcom presného zásahu v drese niektorého z ruských alebo sovietskych klubov v pohárovej Európe.