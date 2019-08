Andy Murray nevyužil voľnú kartu na US Open. Teraz to ľutuje

Britský tenista nastúpi na US Open vo štvorhre.

14. aug 2019 o 14:13 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V januári sa po vypadnutí na Australian Open so slzami v očiach lúčil. Nevedel, či to nebude koniec jeho kariéry.

Tenista Andy Murray nedokázal bez bolesti prejsť ani pár krokov.

Počas zápasov na kurte trpel. Bolesti sa stupňovali. Trápila ho poškodená chrupavka na pravom bedrovom kĺbe.

Ani lekári mu už veľkú šancu na návrat nedávali. V januári podstúpil operáciu. Mala to byť posledná šanca.

Murray netušil, ako to dopadne, preto januárový zápas v Melbourne vyzeral pôvodne ako jeho posledný. Vo videu sa mu prihovárali Rafael Nadal, Novak Djokovič, Roger Federer a ďalší.

Lenže bývalá svetové jednotka nekončí. Bolesť zmizla.

Mám na viac, verí Murray

Po siedmich mesiacoch od vypadnutia v Melbourne nastúpil Murray vo dvojhre na turnaji Masters v Cincinnati. S Richardom Gasquetom prehral 4:6, 4:6.

Na kurte nebol taký nebezpečný ako v minulosti a miestami sa po chybách hneval.

„Je mi jasné, že je mnoho ľudí, ktorí sú v oveľa horšej situácii ako ja. Tenisu sa však venujem celý život, neustále som pracoval na tom, aby som sa stal profesionálnym hráčom. Preto, keď som nevedel, či budem môcť vôbec pokračovať ďalej, bolo to pre mňa veľmi ťažké,“ opisoval Murray pre ESPN, ako prežíval chvíle na začiatku roka.

Netušil, čo bude s jeho kariérou. Operácia sa však podarila a grandslamový šampión sa postupne vrátil na kurty.

V Cincinnati však nedokázal Francúza Gasqueta príliš potrápiť. Vypadnutie ho mrzelo.

„Zo zápasu som sklamaný, čo je asi dobrý signál. Ak by to tak nebolo, asi by som sa nad tým zamýšľal.