Prečo sa našim klubom v Európe nedarí? Lebo zle trénujú, tvrdí športový lekár

Dôležitá je podľa neho aj regenerácia.

14. aug 2019 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Aktuálnu európsku pohárovú sezónu z pohľadu slovenských zástupcov nemožno považovať za vydarenú.

Zvlášť po uplynulom ročníku, v ktorom Spartak Trnava po postupe do tretieho predkola Ligy majstrov neskôr v Európskej lige zaznamenal najlepší výsledok slovenského mužstva v ére samostatnosti v niektorej zo skupinových fáz kontinentálnych pohárov.

V play off Európskej ligy navyše boli vlani dve slovenské mužstvá, v tretích predkolách pohárov figurovali dovedna až tri - spomenutá Trnava a tiež Trenčín a Slovan Bratislava.

Vypadnutia našich tímov? Nie je to náhoda

V tejto sezóne sa situácia rapídne zhoršila. Podľa známeho slovenského kardiochirurga a športového lekára Viliama Fischera za tým treba hľadať aj dôležitý medicínsko-športový aspekt.

"Asi to nie je celkom náhoda. Slovenské tímy pritom vypadli s mužstvami, ktoré nepatria k európskej špičke a možno ani nie k priemeru európskeho futbalu. Podľa môjho názoru je to na úrovni podpriemeru," uviedol pre agentúru SITA už 80-ročný rodák z Bratislavy.

"Vypadli sme s mužstvami, s ktorými by sa asi nemalo vypadávať. Otázka znie, prečo je to tak. Mám informácie z klubov od mojich známych, priateľov a tak ďalej, a som dosť presvedčený o tom, že chyba je v tréningovom procese," tvrdil.

Hneď v 1. predkole Európskej ligy sa so súťažou rozlúčil Ružomberok, o jedno kvalifikačné kolo ďalej zašli hráči Dunajskej Stredy a Trnavy.

Česť slovenských tímov zachraňuje majstrovský Slovan Bratislava, ktorý prenikol do play off európskeho pohára číslo dva, kde natrafí na gréckeho šampióna PAOK Solún.

Aj slovanisti však už v tejto pohárovej sezóne zažili sklamanie, keď sa v Lige majstrov rozlúčili v úvodnom predkole vypadnutím s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič.

Viliam Fischer. (zdroj: TASR)

Veľkú úlohu zohráva regenerácia

Ako načrtol niekdajší lekár slovenskej futbalovej reprezentácie Fischer, problém slovenských klubov v tréningovom procese vidí v oblasti stupňa záťaže.

"Nechcem sa vracať do minulosti, ale keď počúvam, aké sa dnes sledujú parametre tréningového procesu z pohľadu medicíny, tak je to absolútne nedostačujúce. Veľmi rád by som sa porozprával s kompetentnými v týchto kluboch o týždennom tréningovom cykle, kedy a koľko trénujú a pri akých stupňoch záťaže, akým spôsobom a či dodržiavajú jeden absolútne známy rytmus, ktorý v súčasnosti platí pri všetkých vážnych zahraničných kluboch," vravel.

Dlhoročný vysokoškolský pedagóg pripisuje veľký podiel na úspechoch klubov regenerácii. Domnieva sa, že v budúcnosti bude mať väčší význam ako samotný tréning.

"Vravím to už roky, že čas regenerácie musí zodpovedať času tréningového procesu. Minimálne v pomere jedna k jednej. Prikláňam sa k úvahám ohľadne budúcnosti, ktoré hovoria o tom, že regenerácia zohrá dvakrát väčšiu úlohu ako tréningový proces," opokračoval.

"Dodnes si pamätám vetu legendárneho 'Jima' Šťastného (bývalý hráč a tréner Slovana Bratislava Leopold 'Jim' Šťastný - pozn. red.), že najlepším tréningom je zápas. Vážení tréneri, zamyslite sa nad touto vetou," odkázal Fischer súčasným koučom na Slovensku.