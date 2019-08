V Banskej Bystrici kritizujú rozlosovanie súťaže: Je to hanba

Kovalovi sa nepáči, že začnú v Poprade.

14. aug 2019

BRATISLAVA. Hlavným cieľom úradujúceho slovenského hokejového šampióna HC '05 Banská Bystrica v sezóne 2019/2020 je predvádzať kvalitný hokej a lákať na tribúny priaznivcov.

Zároveň však chce v čo najväčšej možnej miere poskytnúť šancu pre mladíkov preniknúť do seniorského hokeja.

Čakajú ich súboje v Lige majstrov

"Chceme vychovávať mladých hokejistov schopných pôsobiť v ďalších rokoch v slovenskej reprezentácii. Do sezóny si nedávame konkrétne ciele, napríklad o titule. Radi by sme boli v tabuľke čo najvyššie. Veríme, že tím máme dosť kvalitný na to, aby sme boli medzi lídrami," prezradil na stredajšej tlačovej konferencii športový manažér klubu Július Koval.

Banskobystričania už vo štvrtok 29. augusta začnú púť skupinovou fázou Ligy majstrov na ľade švédskeho Färjestadu v meste Karlstad.

Okrem toho ich čakajú aj súboje s nemeckým Mníchovom a švajčiarskym tímom HC Ambri-Piotta.

"V Lige majstrov nás čakajú náročné konfrontácie proti top európskym klubom. Chceme hrať vyrovnané partie so súpermi a Slovensko čo najlepšie reprezentovať na medzinárodnom ľade," pokračoval Július Koval.

Koval kritizuje rozlosovanie súťaže

Trojnásobnému šampiónovi sa ale nepáči, že novú tipsportligovú sezónu nezačne pred vlastnými fanúšikmi, ale na ľade Popradu.

"Nepoznám súťaž, aby majster nezačínal doma. Ide o to, aby sa klub po výhre v lige mohol odprezentovať doma. Je to ďalšia novinka v slovenskom hokeji, ktorá mi príde prekvapujúca. Majstrovskú zástavu môžeme vyvesiť v Poprade," kritizoval Koval, cituje ho hokejovysvet.sk.

Program 1. kola: Štvrtok 12. septembra: Košice – Slovan Bratislava (naživo na RTVS) Piatok 13. septembra: Michalovce – Liptovský Mikuláš

Nitra – MAC Budapešť

Miškovec – Zvolen

Poprad – Banská Bystrica

Detva – Trenčín

Nové Zámky – voľno

"My sa snažíme budovať súťaž a ukázať ju v dobrom svetle aj svetu a týmito rozhodnutiami sa sami pochovávame. Je hanba, aby majster nezačínal doma," pokračoval.

Pre príklad však nemusí chodiť ďaleko, pretože v nemeckej DEL sa majstrovský Mannheim predstaví v prvom ligovom súboji v Norimbergu.

Vedeniu klubu sa tiež nepáči, že s neďalekým Zvolenom sa už nebudú striedať v domácich zápasoch, aby nehrali pred vlastnými fanúšikmi v rovnakých termínoch.

"Určite to nie je dobrý marketingový ťah. Nezvýši sa tým návštevnosť ani príjmy klubov. Dostali sme odpoveď, že sa to inak nedalo, ale desať rokov sa to dalo. Nik s nami o tejto veci nekomunikoval, takže sme ani nemali možnosť reagovať. Navyše, zdalo sa nám zbytočné aby sme to hovorili dopredu, keďže to mnoho rokov fungovalo," doplnil.

Trénujú iba na malej vedľajšej ploche

Prezidenta klubu Juraja Kovala okrem už uvedených skutočností o rozpise tipsportligovej sezóny trápi aj ďalšia skutočnosť.

"Stále sme bez domáceho ľadu a neviem, ako na tom budeme. Veríme, že aspoň 24. augusta odohráme doma prípravný zápas proti Osvienčimu. Ani neuvažujeme o možnosti, že by sme Ligu majstrov nehrali doma," poznamenal.

V Banskej Bystrici totiž aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce na zimnom štadióne a hráči majstra tak trénujú iba na malej vedľajšej ploche.