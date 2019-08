Známy búrlivák je bez klubu. Pokračovať by mohol u talianskeho nováčika

Balotelli by sa v klube stretol so Špalekom.

14. aug 2019

BRATISLAVA. Na majstrovstvách Európy 2012 dvoma gólmi do siete Manuela Neuera zariadil postup Talianska do finále kontinentálneho šampionátu.

V týchto dňoch je síce futbalový burlivák Mario Balotelli bez zmluvy, čo by sa však v nasledujúcich dňoch malo zmeniť.

Údajne dal slovo majiteľovi klubu

Rodák z Palerma je podľa talianskych médii blízko k návratu do Serie A, kde by sa mohol stať spoluhráčom slovenského stredopoliara Nicolasa Špaleka.

Podľa spoločnosti Sky Sport Italia sa Balotelli dohodol s tímom Brescia Calcio, ktorý v minulom ročníku ovládol druhú najvyššiu taliansku súťaž.

Údajne dal slovo majiteľovi klubu Massimovi Cellinovi a podpíše trojročnú zmluvu. V hre bolo aj pôsobenie v brazílskom Flamengu, ale tento transfer zlyhal.

Balotelli doposiaľ najviac zápasov odohral vo francúzskom Nice a v 61 štartoch zaznamenal 33 presných zásahov. Vyskúšal si však aj pôsobenie v kluboch zvučnejšieho mena ako Manchester City, FC Liverpool a takisto hrával za oba slávne milánske kluby.

Stretne sa so Špalekom

Pokiaľ sa jeho postup dotiahne do úspešného konca, stane sa spoluhráčom 22-ročného Nicolasa Špaleka. Pre talianskeho hráča by to nebol prvý prípad, keď pôsobil po boku slovenského hráča.

V Liverpoole sa stretol s Martinom Škrtelom a krátko si zahral aj s Tomášom Hubočanom. Spoločne so žilinským obrancom sa na trávniku v službách Olympique Marseille predstavil v poslednom zápase ostatnej ligovej sezóny.

Mnohých neprekvapí, že Talian tento zápas nedohral, keďže v 87. minúte dostal červenú kartu.