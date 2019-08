AS Rím si udržal reprrezentanta Zaniola

O služby talentovaného stredopoliara sa v lete zaujímalo viacerých popredných klubov.

15. aug 2019 o 9:50 TASR

MILÁNO. Taliansky futbalový reprezentant Nico Zaniolo napokon zostáva v AS Rím, s vedením klubu Serie A sa v stredu dohodol na predĺžení zmluvy o ďalších päť rokov až do júna 2024.

O služby talentovaného stredopoliara, ktorý sa v minulej sezóne vďaka stabilným výkonom napevno usadil v zostave "vlkov", sa v lete zaujímalo viacerých popredných zahraničných klubov vrátane Manchestru United a Tottenhamu Hotspur.

Podľa talianskych médií mu vylepšený kontrakt garantuje ročný plat dva milióny eur, v minulej sezóne zarobil 700.000 eur.

Zaniolo prišiel do Ríma pred rokom z Interu Miláno, v rámci prestupu sa opačným smerom sťahoval Belgičan Radja Nainggolan. V premiérovej sezóne za AS odohral 36 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov.

"Rád by som sa poďakoval klubu, že mi dal možnosť naďalej obliekať dres AS. Je to presne to, po čom som túžil," citovala agentúra AFP Zaniola, ktorý reprezentoval Taliansko vo všetkých mládežníckych kategóriách. Na konte má už aj dva štarty v reprezentačnom A-tíme.