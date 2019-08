Pre reprezentáciu dorastá talentovaná strelkyňa, na ME dala 57 gólov

Kadetky obsadili na šampionáte dvanáste miesto a zostávajú v elitnej kategórii.

15. aug 2019 o 12:34 SITA

BRATISLAVA. Slovenská hádzanárska reprezentácia kadetiek sa na nedávnych majstrovstvách Európy hráčok do 17 rokov v slovinskom Celje prezentovala sympatickými výkonmi, ktoré jej vyniesli konečné 12. miesto a udržanie sa v A-kategórii.

Lancz strelila 57 gólov

Svojimi gólmi k tomu výraznou mierou prispela Barbora Lancz, ktorá sa presadila medzi hráčskou elitou starého kontinentu.

Od začiatku jej patrilo popredné miesto v poradí kanonierok a napokon sa s 57 presnými zásahmi stala treťou najlepšou strelkyňou šampionátu.

Viac gólov ako 17-ročná slovenská spojka dosiahli len Rakúšanka Katarina Pandzová (66) a Alicia Maria Gogirlová z Rumunska (60).

Lancz len v jednom zo siedmich stretnutí nebola najlepšou strelkyňou tímu SR, išlo o duel s Chorvátkami (dosiahla v ňom 3 góly), v ktorom Slovenkám prakticky o nič nešlo, lebo už mali istotu prvenstva v skupine a postupu do bojov o 9. - 12. priečku.

Na jej vodcovstve sa bude stavať

Najproduktívnejšia bola proti Čiernohorkám, keď skórovala 13-krát a dosiahla viac ako polovicu gólov svojho tímu. Dvojciferné číslo dosiahla aj v úvode ME proti Rumunkám (10).

"Nechceme ju vyzdvihovať na úkor ostatných dievčat, ktoré sú pre celý kolektív taktiež dôležité. Barbi však bola pre nás veľmi dôležitá, prebrala na seba zodpovednosť. Vedeli sme, že na jej vodcovstve budeme stavať, čo sa aj podarilo. Od začiatku nám bolo jasné, že bude ťahať družstvo a aj gólovo sa na tom podieľať. V jej prípade ide nielen o strelecké schopnosti, napríklad proti Španielsku dala osem gólov, ale zároveň aj ukázala, že sa vie vložiť v prospech celého kolektívu a rozohrávala drvivú väčšinu akcií. Kolektív však netvorí jediná hráčka, nedá sa spoliehať len na jednu. Každá z kádra musí na sebe pracovať," uviedol kouč reprezentácie SR "17" Rastislav Jedinák.

Výrazný talent

Rastislav Jedinák na adresu hádzanárky maďarského Mosonmagyaróváru dodal:

"Určite nepatrí medzi hráčky, ktoré by vykrikovali v šatni či na palubovke. Ide to z nej skôr prirodzene, namiesto slov sa prezentuje činmi. Uvidíme, aký vplyv to bude mať na jej ďalšiu kariéru. Určite jej však budeme držať palce a pomôžeme so všetkým, čo bude v našich silách. Nechceme ju však nadmernými očakávaniami dostávať pod zbytočný tlak."

Výkony talentovanej Slovenky neunikli ani pozornosti nového trénera ženskej reprezentácie SR Pavla Streichera.

"Je to výrazný talent, dôležité však teraz bude, akým smerom sa bude uberať v klube, aby mala dostatok priestoru na svoj ďalší hráčsky rozvoj. Bola najvýraznejšou osobnosťou nášho družstva na šampionáte. Prezentovala sa extrémnou bojovnosťou a nasadením. Hrala prakticky bez striedania na vysokej kvalitatívnej úrovni. Už v minulosti sa prezentovala v podobnom duchu a teraz to bolo tiež vo veľmi dobrom svetle," poznamenal Streicher, ktorý Barbore Lancz adresoval aj pozvánku na prvý zraz národného tímu po svojom nástupe do funkcie.