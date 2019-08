Banskej Bystrici a Zvolenu sťažnosti na žreb Tipsport ligy nepomohli

Situácii sa dalo predísť, upozornil SZĽH dotknuté kluby.

15. aug 2019 o 13:09 (aktualizované 15. aug 2019 o 14:00) SITA

BRATISLAVA. Zverejnený rozpis novej sezóny hokejovej Tipsport Ligy sa meniť nebude. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vydal vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom zareagoval na nesúhlasné stanovisko s vyžrebovaním zo strany klubov HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen, ktoré majú v základnej časti hrať domáce zápasy v jednom termíne.

Kluby mali informovať ostatných

Podľa SZĽH sa dalo celej situácii predísť, ak by zástupca tipsportligových klubov v Ligovej rade upozornil ostatných členov riadiaceho orgánu na nesúlad s požiadavkami dvoch účastníkov.

Súvisiaci článok SZĽH postaví dvadsať plôch pre zimné športy za vyše šesť miliónov Čítajte

"Ligová rada, ktorú tvoria prezident SZĽH Miroslav Šatan, riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner a športový riaditeľ SZĽH Igor Guryča, v stredu zverejnila prostredníctvom tlačovej správy informáciu o žrebe 1. kola extraligovej sezóny 2019/20. Vyžrebovanie súťaže odobril aj Richard Lintner, ktorý zastupuje v Ligovej rade záujmy extraligových klubov. Keďže Ligová rada nebola z jeho strany informovaná o požiadavkách HC'05 Banská Bystrica a HKM Zvolen, predložené vyžrebovanie Extraligy seniorov na svojom utorňajšom zasadnutí schválila," uviedol SZĽH vo vyhlásení na svojej oficiálnej webstránke.

"Vzniknutej situácii sa dalo predísť, ak by zástupca extraligových klubov v Ligovej rade upozornil ostatných členov riadiaceho orgánu na nesúlad s požiadavkami dvoch extraligových účastníkov," uviedol SZĽH.

Vyžrebovanie Tipsport Ligy 2019/2020 nahnevalo dva kluby na strednom Slovensku vzdialené od seba iba 20 km.

Porušená tradícia

Majster HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen majú podľa rozpisu hrať domáce zápasy v jednom termíne, čo by sa odzrkadlilo nielen v návštevnosti na daných štadiónoch, ale aj v marketingovej a reklamnej oblasti.

Súvisiaci článok V Banskej Bystrici kritizujú rozlosovanie súťaže: Je to hanba Čítajte

"Desať rokov to fungovalo tak, že keď hrala Banská Bystrica doma, Zvolen hral vonku a opačne. Nie je to dobrý marketingový ťah. Takýmto spôsobom sa nezvýšia príjmy klubov. Nedostali sme právo oponovať voči takémuto ťahu," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii prezident HC'05 iClinic Banská Bystrica Juraj Koval.

"Vždy bolo každému jasné, že Zvolen a Banská Bystrica mali rozdielne čísla pri žrebovaní, no tentoraz niekto zmenil desaťročný úzus. Neviem si to vysvetliť, je to neracionálne rozhodnutie od zeleného stola. Takýmito rozhodnutiami sa pochovávame," uviedol Koval, ktorému sa okrem toho ešte nepáči, že majstrovský tím nehrá prvýkrát v histórii súťaže úvodný zápas novej sezóny doma.

Zastúpenie klubov v Ligovej rade

Zvolenčania sa o danom stave dozvedeli s miernym oneskorením v stredu a začali konať. Chystali poslať žiadosť o prežrebovanie súťaže, no neuspeli.

"Spoločnosť Pro-Hokej a jej akcionári majú plne vo svojej kompetencii určenie osoby, ktorá ich v Ligovej rade zastupuje. Musí byť v záujme extraligových klubov, aby mali v Ligovej rade zástupcu, ktorý dokáže ostatným členom riadiaceho orgánu Extraligy seniorov tlmočiť ich požiadavky. Veríme, že sa kluby so vzniknutou situáciou vyrovnajú a zároveň, že v budúcnosti budú svoje požiadavky smerovať na Ligovú radu prostredníctvom svojho zástupcu pred uskutočnením jej rozhodnutí," dodal SZĽH vo svojom vyhlásení.

Hrať môže všetkých trinásť klubov

Výkonný výbor SZĽH udelil licencie všetkým trinástim žiadateľom o účasť v Tipsport lige.

Na základe štvrtkového rozhodnutia sa tak vracia na slovenskú ligovú scénu HC Slovan Bratislava, ktorý strávil ostatných sedem sezón v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige.

V lige naďalej zostávajú dva maďarské tímy DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť, nováčikom súťaže bude HK Dukla Ingema Michalovce.

"Všetkým žiadateľom sme vyhoveli. Každý klub splnil potrebné podmienky pre zisk licencie, a tak sme im ich udelili. Ligová rada nám odporučila, aby sme schválili udelenie licencií pre všetky tímy, takže sme to rešpektovali," uviedol člen výkonného výboru Ľudovít Jurínyi.

Oproti minulej sezóne nebude súčasťou Tipsport ligy tím slovenských hokejových reprezentantov do 20 rokov.

Novinkou je aj to, že v sezóne 2019/20 neopustí súťaž ani jeden klub, pretože v ročníku 2020/21 dôjde k rozšíreniu ligy na 14 mužstiev.

Základná časť ligy bude mať 52 kôl, pričom každý tím odohrá 48 zápasov a štyrikrát bude mať voľno. V závere februára sa začne nadstavbová časť a po nej príde na rad play-off.

Otvárací zápas nového ročníka sa uskutoční vo štvrtok 12. septembra, v Steel aréne si zmerajú sily HC Košice a Slovan Bratislava. Zostávajúcich päť duelov prvého kola bude na programe o deň neskôr.