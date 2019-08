Jednoducho, rýchlo, hladko. Zväz potvrdil licenciu pre Slovan

V Tipsport lige bude trinásť tímov.

15. aug 2019 o 15:07 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Žiadny nečakaný zvrat sa nekonal. Hokejový klub Slovan Bratislava bude v nadchádzajúcej sezóne štartovať v najvyššej slovenskej súťaži Tipsport lige.

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja mu vo štvrtok udelil licenciu.

Bol to posledný zo série krokov, ktoré musel Slovan absolvovať. Jeho návrat do domácej súťaže je tým definitívne potvrdený.

Jednoducho, rýchlo, hladko

Takéto rozhodnutie sa očakávalo. Výkonný výbor zväzu odporučil udeliť Slovanu licenciu už pred dvoma týždňami, keď posudzoval, ako jednotlivé kluby splnili podmienky pre štart v lige.

Všetky podklady v utorok posudzovala Ligová rada, ktorá najvyššiu slovenskú súťaž od tejto sezóny riadi. Aj ona odporučila udeliť Slovanu licenciu.

„Výkonný výbor zväzu návrh Ligovej rady schválil. Je vydaných trinásť licencií všetkým uchádzačom o štart v Tipsport lige v nasledujúcej sezóne,“ potvrdil člen Ligovej rady Richard Lintner, ktorý sa zúčastnil aj na rokovaní výkonného výboru.

Slovan po siedmich rokoch skončil v KHL pre veľké finančné problémy. Za minulé sezóny dlžil 67 hráčom a trénerom na výplatách viac ako tri milióny eur.

Na to, aby dostal licenciu pre slovenskú ligu, sa so všetkými musel dohodnúť na vyrovnaní záväzkov. Na poslednú chvíľu sa mu to podarilo.

Všetky podklady v utorok dôkladne skúmala Ligová rada. Štvrtkové rozhodovanie výkonného výboru bolo už iba formalitou.

„Podklady sme prešli veľmi jednoducho a rýchlo. V tomto zmysle šiel ten záverečný proces hladko,“ naznačil Lintner.

Lintner problémy nečaká

Hoci bol Slovan v minulých sezónach chronickým neplatičom, žiadne špeciálne podmienky či výhrady pri udelení licencie nedostal.

„Podmienky majú všetky kluby rovnaké, nie je dôvod niekoho brať inak ako ostatných. Čokoľvek mimoriadne sa stane, budeme to riešiť,“ uviedol Lintner.

Generálny sekretár hokejového zväzu Miroslav Valíček pred dvoma týždňami naznačil, že ak sa Slovan opäť dostane do finančných problémov, licenciu mu môžu odobrať.

„Ak mám povedať za seba – neočakávam to,“ reagoval Lintner.

Licenciu dostal aj klub z Nových Zámkov, hoci naň štyria hráči podali návrh na konkurz. Súd vo veci zatiaľ nerozhodol.

Hráči sa sporia s klubom pre časť výplat. Ligová rada aj výkonný výbor zväzu však uznali argumenty Nových Zámkov a licenciu im udelili.

Slovan chcú využiť

Zväz už oznámil aj program základnej časti Tipsport ligy. Proti vyžrebovaniu namietajú kluby z Banskej Bystrice a zo Zvolena. V minulosti bolo pravidlom, že tímy z týchto susedných miest nehrali v jednom kole zároveň na domácom ľade. Nový rozpis súťaže to však nerešpektuje.

Zvolen už požiadal o zmenu. Zatiaľ však nie je jasné, či mu vyhovejú a rozpis upravia.

Hokejový zväz sa posťažoval, že ho zástupca klubov v Ligovej rade na to neupozornil.

Program ligy tak zatiaľ ostáva v platnosti. V otváracom zápase sezóny privítajú 12. septembra Košice v atraktívnom súboji Slovan. Ďalšie zápasy úvodného kola odohrajú o deň neskôr.

Lintner verí, že návrat Slovana prinesie lige aj viac peňazí. „Budeme sa snažiť využiť to najefektívnejšie, ako sa len dá,“ povedal.