Prvá liga na Slovensku? V zime hokej, v lete úrad práce a brigády

Rozhovor pre denník SME Hral vo viacerých slovenských kluboch, pôsobil aj v hráčskej asociácii, ktorá sa snaží pomáhať hokejistom v problémových situáciách. Teraz pracuje pre Slovenský zväz ľadového hokeja. Bývalý hokejista RASTISLAV KONEČNÝ hovorí aj o tom, prečo kluby vyhadzujú hráčov zo dňa na deň.

Slovan Bratislava skončil v KHL tak, že dlžil 67 hráčom na výplatách viac ako tri milióny eur. Ako je možné, že situácia zašla tak ďaleko a tolerovalo to vedenie ligy aj hráči?

Pre mňa je nepochopiteľné, že to tolerovalo vedenie ligy. Titulujú sa ako druhá najlepšia liga na svete, ale pravidlá majú postavené tak, že je možné, aby sa niečo takéto stalo. Hráči zrejme verili sľubom, že to Slovan postupne bude splácať.

Ak sa živia hokejom niekoľko rokov a majú nejakú rezervu, vedia prižmúriť oko a byť trpezlivejší. V ligových podmienkach na Slovensku to nie je až také možné, lebo platy nie sú také veľké. Preto sa hráči hneď ozývajú, v mnohých prípadoch je to totiž existenčná vec. Sú to dva rôzne svety.

Piati hráči odmietli splátkové kalendáre a napokon dostali všetky nedoplatky už teraz. Ak by to spravili všetci, Slovan by ich zrejme nebol schopný vyplatiť. Nie je to voči ostatným hráčom nefér?

Slovan môže byť vďačný hráčom, ktorí boli ochotní podpísať splátkové kalendáre. Za ich trpezlivosť a ochotu znášať to, v akej kondícii klub bol a je. Sám som bol v situácii, keď sme podpisovali splátkové kalendáre v jednom bývalom extraligovom mužstve.

Tiež boli hráči, ktorí nepodpísali a nakoniec dostali všetko hneď, lebo klub bol tlačený dátumom, dokedy to mal vyriešiť. Mohlo sa to zdať nefér voči nám ostatným, ale my sme splátkový kalendár akceptovali. Možno sme chceli klubu trošku pomôcť, aby sme mu umožnili fungovať ďalej. A počkali sme si na to, kým nám peniaze postupne vyplatili.

V rozhovore sa dočítate: Ako je možné, že kluby spätne škrtajú hráčom výplaty až po skončení sezóny? Prečo kluby hráčov neplatia, alebo im platia menej, ak sa zrania? Čítajú si hokejisti zmluvy, ktoré podpisujú? Prečo sa hráči s klubmi nesúdia? Čo robia slovenskí ligoví hokejisti v lete mimo sezóny? Ktoré kluby platia vždy načas a kde mzdy meškajú? Koľko zarábajú hokejisti v Tipsport lige?

Slovan napriek veľkému finančnému trápeniu v minulých rokoch nemal žiadny problém získať hráčov pre novú sezónu a je medzi nimi veľa známych mien. Prečo hráči stále chodia do problémových klubov? Nemajú na výber?

Rozdelil by som to do dvoch rovín. Slovan je značka a hráči podľa mňa veria, že sa mu finančné problémy podarí vyriešiť. Určite v tom zohral rolu aj generálny manažér Juraj Bakoš, ktorý pozná veľa hráčov, aj ja som s ním mal dobrú skúsenosť v Košiciach. Pri ostatných kluboch je to často len viera a nádej.

Veľakrát sme sa bavili s chalanmi, ktorí mali problémy. Nakoniec klub podlžnosti vždy nejako doplatil, aj keď sa na to čakalo niekoľko mesiacov po skončení sezóny. Bolo pár prípadov, keď to dopadlo zle. Je mi ľúto chalanov z Martina, nechali tam nemalú časť výplat. Bol som vtedy ešte v hráčskej asociácii, snažili sme sa nájsť riešenie, ale situácia bola veľmi ťažká a nedopadlo to najlepšie.

Tréner Trenčína Ján Pardavý vlani povedal, že keď hrali proti Novým Zámkom na začiatku sezóny a potom v jej závere, nastúpilo proti nim v podstate úplne iné mužstvo. Klub za pár mesiacov vyhodil väčšinu hráčov a zobral iných. Ako je to možné? Dovoľujú hráčske zmluvy to, že ich klub zo dňa na deň vyhodí?