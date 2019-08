Bývalý šéf PAOK: Keď klub viedla žena, tak ju z kancelárie vyniesli so stoličkou

Rozhovor pre denník SME Pred jedenástimi rokmi ĽUBOŠ MICHEĽ ako rozhodca viedol finále Ligy majstrov. Hovorí po anglicky, nemecky, poľsky, rusky, ukrajinsky a po grécky. Bol aj poslancom Národnej rady SR. Naposledy pôsobil vo futbalovom klube PAOK Solún. Grécky majster vyzve v play off o Európsku ligu Slovan Bratislava. Prvý zápas sa hrá vo štvrtok na Tehelnom poli.

Niekoľko mesiacov ste boli v PAOK Solún prezidentom. Ako sa zo slovenského rozhodcu stane šéf gréckeho veľkoklubu?

Priznám sa, že som tam nešiel s ambíciou stať sa prezidentom. Pôvodne som bol technickým alebo športovým riaditeľom a mal som na starosti športovú činnosť. Prišlo však obdobie, keď skončil bývalý prezident, ktorý mal na starosti iné veci, skôr marketing.

Majiteľ má požiadal, aby som sa aspoň načas funkcie ujal. Bola to iba výpomoc na krátke obdobie. Aj keď od začiatku som mu tvrdil, že on by mal byť prezidentom, čo sa potom aj stalo.

Má prezident v Solúne iné kompetencie, ako je zvykom na Slovensku?

Môže byť výkonným prezidentom, ale aj čestným. V Grécku ma iritovalo, že prezident nesie zodpovednosť za všetky materiály, ktoré podpíše. Sú tam časté násilnosti na štadiónoch. Ak by trebárs, nebodaj, došlo k nejakému úmrtiu, tak prezident je prvý, ktorý nesie aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Aj na tieto otázky reagoval Ľuboš Micheľ Majiteľ klubu Ivan Savvidis nemá najlepšiu povesť. Nebáli ste sa ho?

Zvykol Savvidis prísť do kabíny a sfúknuť hráčov?

Nehrozili vám osobne fanúšikovia PAOK?

Miroslav Stoch hráva málo. Prečo?

Koľko je rozpočet PAOK Solún?

Koľko zarobí klub na dresoch a právach?

Ako vnímajú Gréci Slovan?

Čo by sa stalo, ak by Slovan vyradil PAOK?

Veľa dokumentov som musel podpisovať aj v gréčtine, čo bolo pre mňa ťažké. Nie som typ kabinetného úradníka. Som rád v teréne s hráčmi a trénermi každý deň.

Majiteľom klubu je miliardár Ivan Savvidis. Skúste ho opísať?

Je to ruský biznismen, bohatý človek, ktorý má korene v Grécku. Jeho rodičia sa tam narodili. Je tam aj srdcový vzťah ku klubu. Pre PAOK je schopný urobiť všetko. Zápasy prežíva veľmi emotívne a impulzívne. Bez neho by nebol klub tam, kde je. Možno by skončil v tretej lige. Zachránil ho pred bankrotom.

Ak má klub v Grécku dlhy a nie je ich schopný splácať, tak skončí až v tretej lige. Chce vybudovať klub, ktorý bude úspešný aj na medzinárodnej scéne. V dvojzápase proti Ajaxu Amsterdam, semifinalistovi Ligy majstrov, dokázal hrať vyrovnanú partiu. Aj to svedčí o kvalite tímu, ktorý majiteľ vybudoval.

Savvidis sa preslávil vlani, keď v závere ligového zápasu vbehol na ihrisko po tom, čo rozhodca neuznal jeho tímu gól. Mal za pásom pištoľ. Ako to vnímate?

Médiá niekedy dokážu aj z jednoduchej situácie urobiť veľkú bombu. Bol som vtedy priamo pri ňom. Som presvedčený, že keď vstúpil na trávnik, tak si neuvedomil, že má so sebou pištoľ. Sedel som s ním viackrát a vždy si ju odkladal.

Aj keď prišiel na štadión, tak zbraň nechával v aute. Pištoľ nebola v jeho podaní nikdy ofenzívnym prvkom. Pri podnikateľoch je bežné, že na ochranu nosia zo sebou legálnu zbraň. Osobne neverím, že by ju niekedy použil na útok na niekoho.

Deň pred zápasom sme spolu sedeli do piatej rána, lebo sme sa iba krátko predtým dozvedeli, že môžeme predávať lístky. Predtým sme mali zákaz. Bola tam veľká emotívna vyčerpanosť.

Veríte, že zabudol, že má zbraň pri sebe?

Tím siahal na titul a aj preto s ním emócie lomcovali. Ja som tiež z VIP lóže zbehol dole, lebo som ten sporný moment videl na videu. Rozhodcovi som povedal, že gól bol regulárny, aby nemenil svoje rozhodnutie. Bolo tam veľa emócií, nespravodlivosti a krivdy voči PAOK Solún a do toho zapadla aj prezentácia celého incidentu európskymi médiami.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/I49CP4GmyXA

Savvidis je vnímaný kontroverzne, nemá najlepšiu povesť. Nebáli ste sa ho?

Nie. Pán Savvidis je čestný a korektný človek, ktorý sa vypracoval z nuly. Bohatstvo, ktoré nadobudol, je výsledkom jeho práce. Má už šesťdesiat a mohol by pokojne oddychovať. On však stále pracuje, aj šestnásť hodín denne. Bežne sme končili o tretej hodine ráno. Je workoholik, ktorý dáva biznisu a futbalu všetko. Vždy rešpektoval aj ľudí, ktorí preňho robia. Vážil si ich prácu.

Zvykol prísť do kabíny a sfúknuť hráčov?

Áno. Vie hráčov pochváliť. Trebárs, keď sme vyradili favorizovaný Spartak Moskva, tak prišiel do kabíny a okamžite zdvojnásobnil prémie. Boli však aj zápasy, keď sme doma prehrali s outsiderom. Potom prišiel do kabíny a udeľoval veľké finančné tresty. Vydal aj príkaz, aby sme hráčov na tri dni zavreli do hotela. Je to majiteľ so všetkým, čo k tomu patrí.

Savvidis patrí k najbohatším Rusom. Čím ste si ho získali?

Od niekoho dostal na mňa odporučenie. Prvý kontakt medzi nami prebehol ešte v čase, keď som bol ešte v Šachtare Doneck. Mojou veľkou výhodou je dobrá znalosť ruského jazyka, ktorá je takmer na úrovni materinského. Väčšina ruských miliardárov nerozpráva po anglicky a potrebujú mať okolo seba ľudí, s ktorými môžu komunikovať priamo, nie cez tlmočníka. To isté platilo aj v Donecku.

V PAOK Solún ste na konci minulej sezóny skončili. Prečo?

Jedenásť aj pol roka som bol zahraničí, z toho tri a pol roka v PAOK Solún. Bolo toho už dosť. Jedným z dôvodov bolo to, že máme vnučku. Momentálne už v PAOK nemám žiadnu funkciu. Som na voľnej nohe.

Po stretnutiach so Slovanom si dám v Solúne stretnutie s majiteľom klubu a skúsime ešte nájsť nejakú možnosť spolupráce. Ak nie, tak si budem hľadať iné uplatnenie. Či už vo futbalovom prostredí, alebo aj mimo neho.

Nakoľko bol pre vás veľký stres vykonávať funkcionára v búrlivom gréckom prostredí?

Na to si zvyknete. Osobne mám radšej, keď je na štadióne 30-tisíc ľudí. Sú tam bengálske ohne a všetko horí. Grécky futbal má veľký emotívny náboj. Je to niečo podobné ako v Anglicku. Gréci ho však sledujú viac srdcom ako rozumom.

Ak sa však ich tímu nedarí, tak na rozdiel od Angličanov ho nepodržia a pískajú. A robia všetko aj proti svojmu tímu. Gréci však všeobecne milujú šport. Nielen futbal. Bol som na volejbale, kde bolo deväťtisíc ľudí a atmosféra ako na futbale.

Priaznivci PAOK patria k najbúrlivejším v Európe. Nebáli ste sa ich? Nehrozili aj vám osobne?

Nie. Mal som šťastie. Keď som prišiel, tak sme hneď po pol roku vyhrali Grécky pohár, čo sa im predtým nepodarili pätnásť rokov. Začali sme úspešnú vlnu. Ďalší rok sme opäť vyhrali národný pohár a mohli sme aj ligu. Titul nám odobrali administratívnym zákrokom, keď nám odrátali šesť bodov.

S fanúšikmi som nemal problém ani negatívny zážitok. Keď ma stretli, tak boli milí. Ale iní mali aj horšie skúsenosti. V minulosti šéfovala klubu jedna žena, čo bolo pre tvrdé jadro PAOK nepredstaviteľné. Prišli do jej kancelárie a vyniesli ju aj so stoličkou. Brali to, že futbal je iba mužský šport. Aj takíto vedia byť.

Aký bol váš najemotívnejší zážitok?

Najväčší zážitok bol po víťazstve v Gréckom pohári, keď sme sa vrátili z Volosu. Napriek tomu, že boli asi štyri hodiny ráno, tak nás čakalo na námestí asi dvadsaťtisíc ľudí. Mnohí z nich boli na motorkách. Nevedeli sme prejsť. Asi dvojkilometrový úsek sme šli až dve hodiny. Hráči sedeli na streche autobusu. Frenetické prijatie. Ak sa darí, tak vám vedia pripraviť veľmi príjemné chvíle.

PAOK Solún má údajne rozpočet štyridsať až päťdesiat miliónov eur za sezónu. Sedí to?

Neviem, lebo nikdy som nebol ekonóm. Tieto veci som nesledoval. Mojou úlohou bolo vyhľadávať hráčov. Aj trebárs odsúhlasenie platov malo na starosti ekonomické oddelenie. Rozpočet je však podstatne vyšší ako v slovenských kluboch. Stačí sa pozrieť, akí hráči prichádzajú. Spomeniem portugalského reprezentanta Vierinha, ktorý prestúpil z bundesligového Wolsburgu (toto prestupové nakúpil PAOK hráčov za zhruba desať miliónov eur - pozn. red).

Svetové kluby majú najväčšie príjmy z predaja dresov či rôznych klubových suvenírov a tiež z televíznych práv. Na Slovensku ponúka merchandising smiešne čísla. Ako je to v Grécku?

Prémie od UEFA z európskych pohárov, predaj televíznych práv, merchandising či zisk zo vstupného sú značným príjmom. PAOK dokáže predať každý rok zhruba 20-tisíc permanentiek a mohol by aj viac. Chcú však, aby sa aj ostatní ľudia mali šancu dostať sa na štadión. Minulý rok bol pre PAOK veľmi úspešný. Zo spomínaných oblastí mali spolu príjem okolo dvadsaťpäť miliónov. To je značný rozdiel oproti klubom na Slovensku.

V Španielsku drvivú väčšinu príjmov z televíznych práv si rozdelia Barcelona a Real Madrid, čiže dva najbohatšie kluby. Platí niečo podobné aj v Grécku?

Televízia, ktorá získala televízne práva, platila zhruba 33 miliónov eur. V Grécku sa príjmy rozdeľujú na základe úspešnosti klubov či ich tradície. Vedie Olympiakos Pireus, potom sú tam historicky silné kluby ako Panathiakos či AEK Atény. PAOK je momentálne na treťom mieste. Trh sa už trošku rozdelil a veľké kluby si začínajú hľadať sami. PAOK dostal tento rok ponuku na predaj svojich zápasov na úrovni siedmich miliónov eur.

Do PAOK zo Slavie Praha pred sezónou prestúpil Miroslav Stoch za asi jeden a pol milióna eur. Mali ste v tom prsty aj vy?

Nie. V období, keď sa začalo so Stochom rokovať, som bol už mimo pozície športového riaditeľa. Veľké slovo, čo sa týka prestupov, má teraz syn majiteľa klubu, ktorý je viceprezidentom.

Stoch zatiaľ veľa toho nenahral. V predkole Ligy majstrov proti Ajaxu bol iba náhradníkom. Prečo? Sú tam lepší?

PAOK v posledných rokoch urobil veľký pokrok. Prišli hráči z veľkých líg. Stoch mal trošku aj smolu. Jeho prestup sa dohadoval ešte v čase, keď bol trénerom Răzvan Lucescu. Stoch by pasoval do jeho systému. Má dobrú strelu a vie vniknúť do šestnástky. Je silný v hre jeden proti jednému.

Bol to paradox. Stoch podpísal zmluvu a na druhý deň Lucescu podal demisiu. Odišiel do arabského sveta. Nový tréner Abel Ferreira má možno trošku inú filozofiu. Možno Miro potrebuje čas na adaptáciu. Musí byť trpezlivý. Ide o komplex vecí. PAOK nie je tím, ktorý má jedno hviezdu. Na každej pozícií sú dvaja či traja kvalitní hráči. Preto aj taký kvalitný hráč ako Stoch musí bojovať o miesto.

Miroslav Stoch v drese PAOK Solún. (zdroj: TASR/AP)

PAOK bude v súboji proti Slovanu veľkým favoritom. Súhlasíte?

Bude favoritom, ale nie veľkým. Už viackrát sa stalo, že historické silné tímy dokážu podľahnúť relatívne menším klubom. Tieto zápasy sú o koncentrácii, srdci a nasadení. Rozhodujú detaily. Rozpočet a káder hovorí pre PAOK. Ak Slovan pristúpi zodpovedne, tak nepôjde do súboja ako outsider, ale ako vyrovnaný partner. Rozhodujúci bude výsledok prvého zápasu, pretože PAOK je doma veľmi silný. Neprehral tam viac akom rok. Aréna je stále vypredaná, hotové peklo.

Súperom sa v aréne prezývanej aj hrobka často roztrasú kolená, však?

Pripomína mi klasický štadión, ako bol trebárs v Košiciach Všešportový areál alebo staré Tehelné pole. Bola tam aj atletická dráha, ale už neexistuje. Je zakrytá. Odstup od bariér je trošku väčší od trávnika. Na rozdiel od iných štadiónov tam nefandí iba ultras, ale celý štadión. V tom je rozdiel oproti trebárs Slovensku. V Solúne povzbudzuje všetkých 30-tisíc a spievajú.

Ako vnímate Slovan?

V slovenskej lige je dominantný. Najväčší rozdiel je v úrovní domácich súťaží. Grécka je podstatne silnejšia, sú tam vyššie rozpočty. Dokáže pritiahnuť kvalitnejších hráčov. Majú tak lepšiu možnosť pripraviť sa na ťažšie zápasy. Ukázala to aj konfrontácia medzi Dunajskou Stredou a Atromitosom Atény. Doma je to iba priemerný tím a dokázal postúpiť.

Slovan jednoznačne dominoval v slovenskej lige, ale presvedčil sa, že na medzinárodnú súťaž to nemusí stačiť. Slovan má kvalitný a pomerne široký káder. A tiež dobrú útočnú silu. Na hrote je Andraž Šporar a doplňujú ho rýchle, dynamické krídla ako Moha, Ratao či Čavrič. Najviac sa mi páči Dominik Greif. Rastie z neho brankár európskych parametrov. Ak sa bude takto rozvíjať, tak to bude aj dobrý brankár pre národný tím.

Slovan vedie Ján Kozák mladší a radí mu aj jeho skúsený otec rovnakého mena. Akú rolu to môže mať?

Každý otec by pomohol svojmu synovi na začiatku kariéry. Pre mladého Janka sú to cenné rady, pretože jeho otec mal veľmi dobré výsledky s Košicami i s národným tímom. Práve v týchto ťažkých zápasoch je dôležité, aby tréner nespanikáril a nepodľahol tlaku.

V čom je najväčší rozdiel medzi futbalom v Grécku a u nás? Z niektorých vecí ste tam boli šokovaný?

Grécky futbal je veľmi špecifický. Je tam podstatne viac peňazí, vášne, emócií v hľadisku. Na druhej strane tam existujú faktory dominancie jedného klubu. Olympiakos Pireus dvadsať rokov za sebou vyhrával tituly a robil to všetkými možnými aj nemožnými spôsobmi. Aká je mentalita gréckeho národa, taký je aj futbal.

Je nenávisť medzi PAOK a Olympiakosom skutočne taká veľká, ako sa o nej hovorí a píše?

Áno. Medzi fanúšikmi je obrovská nenávisť. Je tam buď láska, alebo nenávisť. Aj farby PAOK sú čierna a biela. Také je aj zmýšľanie fanúšikov. Stredná cesta neexistuje.

Viete si predstaviť, čo by sa v Solúne stalo, že ak by PAOK vypadol so Slovanom?

Bola by to ďalšia neúspešná sezóna. Pred dvoma rokmi sme vypadli s Östersundsom a nedostali sa do skupinovej fázy. Potom prišlo menšie zemetrasenie. Bolo cítiť aj menšie napätie. Prezident však podržal trénera a potom sme získali národný pohár aj titul.

Ak by to so Slovanom nevyšlo, tak by niektorí hráči zrejme museli aj odísť. Iste by to prinieslo aj ekonomickú ranu, pretože európske poháre sú pre stredné kluby zlatou baňou, ktorá dokáže naplniť rozpočet.

Kto je najväčšiu hviezdou?

Adelino Vierinha. Kapitán si pred asi štyrmi mesiacmi roztrhol krížny väz a je zranený. Ak by hral proti Ajaxu, tak by PAOK postúpil. Vierinha je líder a reprezentant Portugalska. Dlhé roky pôsobil v bundeslige. Momentálne má PAOK vyvážený tím bez extra veľkých hviezd. Azda Diego Biseswar sa líši takou genialitou. Obrovský talent, ktorý už v sedemnástich hrával holandskú ligu.

Ako vnímajú Gréci Slovan?

Poznajú iba veľké kluby ako Barcelona či Real Madrid. Slovan je pre fanúšikov povinná prechádza, cez ktorú musia prejsť. Tak brali pred štyrmi rokmi aj Trnavu. V gréckych médiách predstavili Slovan. Písali, že je to historicky najlepší slovenský tím, že vyhral Pohár víťazov pohárov. Slovan však nemal v poslednom období také úspechy, aby ho Gréci postrehli.

Pred štyrmi rokmi PAOK postúpil cez Trnavu, ale iba veľmi tesne. Po výsledkoch 1:0 a 1:1. Zmenil sa?

Odvtedy sa veľmi zmenil. Je to iný tím s iným rozpočtom.

V tom čase mal PAOK aj finančné problémy, však?

Krátko po tom som tam prišiel. Boli tam rôzne interné problémy. V tom čase bol v tabuľke až siedmy. Rôzne skupinky hráčov, klíma nebola zdravá. Spolu s trénerom sme museli dať bokom troch hráčov, ktorí boli považovaní za najväčšie hviezdy. Bol to od nás nečakaný ťah. Zo začiatku nás aj kritizovali. Začali sme však očistnú cestu, ktorá vyvrcholila úspechmi.

Grécko zasiahla finančná recesia. Je už z toho vonku?

V Grécku je stále veľa bohatých ľudí a ďalší žijú v zahraničí. Majú ochotu investovať do športu. Každé veľké mužstvo má za sebou bohatého sponzora. Je to podobný štýl ako v Rusku. A potom sú tam ďalšie regionálne tímy s rozpočtami na úrovni piatich miliónov eur. A to je na slovenské pomery dosť. Aj priemerný tím dokáže získať z televíznych práv okolo jeden a pol milióna eur.