Osemnásťročný Žilinčan má nevídaný štart. A to nie je útočník

Bernát dal v piatich zápasoch päť gólov.

18. aug 2019 o 13:56 Pavol Spál

BRATISLAVA, ŽILINA. Keď Ján Bernát schádzal z ihriska, mnohí fanúšikovia v žilinskej aréne vstali a tlieskali mu. A nebolo to v tejto sezóne prvýkrát.

„Boli to úžasné pocity, ktoré sa nedajú opísať. Som za to veľmi vďačný. Je to niečo, o čom sníva každý mladý chalan,“ vravel Bernát.

V sobotňajšom zápase piateho kola Fortuna Ligy futbalisti Žiliny zdolala Nitru 3:0. Hlavným hrdinom bol Bernát, ktorý dal dva góly.

Štart do sezóny mu vyšiel brilantne.

V piatich zápasoch dal päť gólov a pripísal si jednu asistenciu. Na to, že bude po piatich kolách najlepším strelcom najvyššej súťaže by pritom pred štartom ročníka nestavil ani najväčší hazardér.

Prečo? Za prvé: Má iba osemnásť.