Pekarík sa vracia po zranení lýtka. Pochválil spoluhráčov za výkon proti Bayernu

Slovák už bude trénerovi k dispozícii.

18. aug 2019 o 15:35 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík pre zdravotné problémy nemohol pomôcť Herthe Berlín v úvodnom zápase najvyššej nemeckej súťaže I. bundesligy 2019/2020 na ihrisku Bayernu Mníchov (2:2).

Na budúci víkend proti VfL Wolfsburg by však už mohol nastúpiť. "Pred mesiacom som si v prípravnom zápase proti Sturmu Graz privodil zranenie lýtkového svalu. Nebolo to nič vážne, ale v klube sme nechceli nič podceniť.

Tri týždne som preto trénoval individuálne s kondičným trénerom. Ostatný týždeň už opäť trénujem naplno s mužstvom. Cítim sa výborne a na ďalší zápas s Wolfsburgom už budem trénerovi k dispozícii," uviedol 32-ročný Žilinčan v rozhovore pre agentúru SITA.

V Berlíne sú s remízou proti Bayernu spokojní

Napriek tomu, že slovenská reprezentácia už začiatkom septembra odohrá dva dôležité kvalifikačné zápasy o postup na ME 2020 proti Chorvátsku a Maďarsku, Pekarík sa neobáva, že by sa dovtedy nestihol dať stopercentne do poriadku.

"Momentálne sa sústredím iba na futbal a moje výkony. Už teraz som týždeň v plnom tréningovom nasadení a do reprezentačného zrazu ostávajú ešte necelé tri týždne. Preto si myslím, že po kondičnej stránke by malo byť všetko v poriadku," doplnil.

Pekarík priznal, že v Berlíne sú v klube veľmi spokojní s remízou 2:2 v piatkovom zápase 1. kola na "horúcej" mníchovskej pôde.

Hertha, v drese ktorej nechýbal ďalší slovenský reprezentant Ondrej Duda, mohla dokonca v Bavorsku vyhrať. Po úvodnom dejstve viedla 2:1, ale po prestávke zariadil nerozhodný výsledok z jedenástky poľský kanonier Bayernu Robert Lewandowski.

Pekarík vyzdvihol trénera Čoviča

"Hneď na úvod sezóny sme mali najťažšieho súpera z celej I. bundesligy, navyše na jeho trávniku. Pri troche šťastia sme mohli aj pretrhnúť vyše 40-ročné čakanie Herthy na víťazstvo na pôde Bayernu.

Domáci počas celého zápasu dominovali v hre s loptou, v niektorých fázach mali enormný tlak, ale poctivou defenzívou sme to vždy ustáli. Teší ma, že sme u takého silného súpera dokázali otočiť nepriaznivý stav a favorita potrápiť," povedal rodák zo Žiliny.

Okrem toho Pekarík vyzdvihol aj trénera Čovič. "Výborne zareagoval na vývoj zápasu a po úvodnom góle domácich zmenil naše rozostavenie z 5-3-2 na 4-2-3-1. Bayern sme vyšším pressingom pri rozohrávke dostávali do problémov a boli za to odmenení dvoma gólmi.

Chlapci odviedli počas celého zápasu kus poctivej práce a odmenou je zisk bodu, ktorý nás môže v úvode sezóny veľmi pozitívne naštartovať," podotkol bundesligový šampión spred desiatich rokov vo farbách VfL Wolfsburg.

Herthu čaká ťažký úvod sezóny

V najbližšom domácom stretnutí bude chcieť Hertha potvrdiť cenný bod z ihriska Bayernu.

"Úvod ligy máme nesmierne ťažký. V piatok sme odohrali zápas na trávniku Bayernu, na budúcu nedeľu nás čaká doma ambiciózny Wolfsburg a potom ešte zápas v Gelsenkirchene proti Schalke 04. Ak by sa nám v nedeľu podarilo vyhrať nad Wofsburgom, potom bude mať pre nás bod z Mníchova cenu zlata.

Vieme však veľmi dobre, aký súper nás čaká. Účinkuje v tejto sezóne Európskej ligy a pohárové ambície má aj v tomto ročníku. Myslím si, že môžeme očakávať veľmi zaujímavý zápas. Verím, že so šťastnejším koncom pre nás," zakončil Peter Pekarík, ktorý vo Wolfsburgu hrával v rokoch 2009-2011.