Slovenky v príprave na ME prehrali s Fínskom pred domácim publikom

Volejbalistky odohrajú proti Fínkam ešte dva zápasy.

18. aug 2019 o 21:27 (aktualizované 18. aug 2019 o 21:39) TASR

ME vo volejbale - príprave

Slovensko - Fínsko 1:3 (19, -25, -26, -23) Rozhodovali: Vaško a Tiršel (obaja SR), 150 divákov SR: Palgutová 10, Kostelanská 6, Herelová 6, Koseková 2, Radosová 22, Hrončeková 1, libero Španková (Pencová 5, Kijaková 13, Hudecová 6) Fínsko: Alanková, Kokkonenová, M. Bjerregaardová-Madsenová, Korhonenová, Karhuová, Laakkonenová, libero Koskelová (Czakanová, Esková)

NITRA. Slovenské volejbalové reprezentantky v príprave na blížiace sa ME prehrali v nedeľu v prvom z troch meraní síl Fínsku 1:3.

Zverenky trénera Marca Fenoglia nastúpia proti rovnakému súperovi v pondelok rovnako o 19.00 h v nitrianskej Mestskej športovej hale na Klokočine, vstup je voľný.

Generálkou na majstrovstvá Európy bude pre oba tímy záverečný tretí duel, ktorý sa uskutoční bez účasti verejnosti v utorok o 20.00 h už v dejisku "slovenskej" D-skupiny v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Do domáceho šampionátu vstúpia slovenské volejbalistky na bratislavskom ZŠ Ondreja Nepelu v piatok 23. augusta o 20.00 h dôležitým zápasom proti Španielkam.

V D-skupine a boji o osemfinále ich neskôr čakajú Švajčiarky, Bielorusky, Nemky a topfavoritky z Ruska. Informoval web SVF.

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Marco Fenoglio, tréner SR: "Nehrali sme dnes dobre. Najväčší rozdiel bol v počte chýb, ktorých sme spravili viac ako súper. V každom sete sme súperovi darovali v priemere osem bodov svojimi chybami, čo je veľa a navyše sme sa trápili na príjme. Musíme na to zabudnúť a sústrediť sa na ďalší zápas. Prehra mrzí, pretože chceme vždy vyhrať. Verím, že v pondelok to bude lepšie, dnes nie som spokojný."

Nikola Radosová, smečiarka SR: "Dnes bolo v našej hre viacero problémov, na ktorých musíme popracovať. Neboli sme ako keby ideálne mentálne nastavené, nevedeli sme si na ihrisku pomôcť a robili sme veľa chýb. Prvý set sme dokázali v koncovke zachrániť, chceli sme tak aj pokračovať, ale nepodarilo sa nám to."

Nina Herelová, blokárka SR: "Naša hra dnes nešliapala tak ako mala, robli sme zbytočne veľa chýb. Mali sme slabý príjem a nevedeli sme si na ihrisku pomôcť. Nedokázali sme Fínky zatlačiť ani na servise, tým pádom sme ich nedostali pod tlak. Bol to slabý výkon z našej strany, verím, že to bude facka, ktorá nás nabudí nás to do ďalších zápasov. Na tento musíme zabudnúť."