Polášek po cennom triumfe: Neviem, kam sa ešte môžeme posunúť

Pre slovenského tenistu je to najcennejší titul.

19. aug 2019 o 6:24 Viktor Kiššimon

Rozhovor pre denník SME Do pavúka štvorhry na prestížnom turnaji ATP Masters Series 1000 v americkom Cincinnati sa vošla slovensko-chorvátska dvojica Filip Polášek, Ivan Dodig ako vôbec posledná. Napokon sa po skvelých výkonoch stala šokujúcim víťazom a 34-ročný Slovák vyhral premiérový titul na takejto vysokej úrovni. Tenista, ktorý pred štrnástimi mesiacmi nefiguroval vo svetovom rebríčku, sa v jeho pondelkovom vydaní objaví na 30. mieste. Jeho kariérnym maximom je 20. priečka. „Je to jednoznačne môj najcennejší titul v kariére,“ povedal FILIP POLÁŠEK v rozhovore pre SME.

Verili ste, že po prehre v 1. kole turnaja v Montreale sa vám hneď na tom ďalšom v Cincinnati podarí triumfovať?

Na začiatku turnaja nemyslím na to, že ho vyhrám. Rolu totiž zohráva veľmi veľa faktorov, ktorá sa môžu rýchlo zmeniť. V Montreale sme prehrali proti veľmi kvalitnému páru Granollers, Zeballos.

Mali sme dokonca mečbal, ale záver nám nevyšiel a oni napokon celý turnaj vyhrali. S Ivanom sme si ten zápas pozerali na videu a zhodli sme sa, že si nemáme čo vyčítať, pretože sme hrali veľmi dobre, ale súper bol v rozhodujúcich momentoch lepší.

Žiadna panika z prehry v prvom kole neprišla. Nebol na ňu dôvod. Oddýchli sme si, dobre potrénovali a výsledok sa dostavil.

Na ceste za titulom ste zdolali dva najvyššie nasadené páry a tiež legendárnu bratskú dvojicu Boba a Mikea Bryanovcov. Ktorý zápas považujete za najťažší?

Najťažšie je vždy finále. Ide v ňom o prestíž, o najväčšie body i financie. Ale z hľadiska okolností by som za veľmi náročný duel označil štvrťfinále proti turnajovým dvojkám Kubot, Melo.

Ja som sa totiž ráno zobudil so seknutým krkom, čo sa aj v prvom sete dosť prejavovalo. Bol asi náš najhorší set na celom turnaji. Našťastie to postupne prešlo.

Od začiatku finálového zápasu proti kolumbijským svetovým jednotkám Cabalovi s Farahom sa zdalo, že ste pozadu. Napokon ste vyhrali 4:6, 6:4, 10:6. Čo bol zlomový moment duelu?

Začali sme naozaj zle. Hneď sme si prehrali podanie a prehrali sme pár loptičiek, ktoré sme mali získať.

Boli na nás výborne pripravení, hrali skvelé varianty, výborne podávali a nám sa nedarila vari naša najväčšia zbraň na tomto turnaji, a to returny.

Vedeli sme, že hráme dobre a musíme si počkať na šancu. Tá napokon prišla za stavu 5:4 v druhom sete pri podaní Cabala. Najprv Farah pokazil volej a následne na náš setbal urobil Cabal vôbec prvú dvojchybu v zápase.

To nás postavilo na nohy a dostali sme sa do mentálnej výhody. V supertajbrejku sme ju využili, na súperoch bolo vidieť, že sa trošku opustili. Zvládli sme to a veľmi sme sa z toho tešili.

Počas celého týždňa ste podávali skvelé výkony. Občas sa zdalo, že na kurte lietate. Hráte najlepší tenis v kariére?

Asi áno. Ale rád by som ešte niekoľko rokov hral, tak si nechávam ešte nejaký priestor na zlepšenie (smeje sa). Na kurte sa cítim skvele, som zdravý a motivovaný.

Hráme dlhodobo na veľmi vysokej úrovni a neviem kam vyššie by sme mohli náš výkon posunúť. Teraz pôjde o to, aby sme si takúto úroveň udržali čo najdlhšie.

Lebo tenis vie hrať každý, rozhoduje pár kľúčových loptičiek. A ak chcete vyhrávať, musíte ich získať vy.