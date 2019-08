Tím Jumbo-Visma získal veľkú posilu, zo Sunwebu prichádza Dumoulin

Rodákovi z Maastrichtu sa neodchádza ľahko.

19. aug 2019 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Holandský cyklistický tím Jumbo-Visma získal pred novou sezónou významnú posilu. Kontrakt na tri roky podpísal s vynikajúcim časovkárom a pretekárom na celkové poradie Tomom Dumoulinom.

Rodák z Maastrichtu tak po ôsmich rokoch ukončí spoluprácu s tímom Sunweb, v ktorého drese sa v roku 2017 tešil zo zisku ružového dresu na Giro d'Italia.

Neľahký odchod

"Je naozaj ťažké opustiť tento tím. Moje srdce je tu a som veľmi hrdý na to, čo všetko sme spoločne dosiahli. S tímom Sunweb som ukázal, že dokážem vyhrať Grand Tour a nepochybujem o tom, že by som to s ním mohol zopakovať.

Vždy budem vďačný za príležitosti, ktoré som dostal a chcem zdôrazniť, že bez tohto tímu by som sa nikdy nedostal tam, kde som dnes," cituje vyhlásenie Toma Dumoulina špecializovaný portál cyclingnews.com.

Tom Dumoulin začal s profesionálnou cyklistikou v kontinentálnom tíme Rabobank v roku 2011. O rok neskôr však prestúpil do tímu Argos-Shimano, čo je jeden z bývalých názvov dnešného Sunwebu. V pondelok tento nemecký tím uverejnil na sociálnej sieti video s popisom:

"Ďakujeme Tom za úžasné zážitky a fantastický výsledky. Naša neobyčajná cesta sa končí. Ďakujeme za všetko a želáme ti všetko najlepšie do ďalších rokov."

Vrchárska špička

Holanďan mal platnú zmluvu so Sunwebom do konca sezóny 2021, ale od januára bude jazdiť v žlto-čiernom drese tímu Jumbo-Visma. Ten ešte vylepší svoju vrchársku zostavu, s ktorou sa pokúsi uspieť na pretekoch Grand Tour.

Okrem Dumoulina v tíme figurujú Primož Roglič, George Bennett, tretí muž tohtoročnej Tour de France Steven Kruijswijk či Laurens De Plus, ktorý sa v nedeľu stal celkovým víťazom etapových pretekov BinckBank Tour.

Tom Dumoulin naposledy súťažne pretekal v júni tohto roka, no prestížne podujatie Critérium du Dauphiné pre pretrvávajúce problémy s kolenom nedokončil. Spomenuté zranenie si spôsobil ešte na májovom Giro d'Italia, kde spadol už v úvodnom týždni.

Dvadsaťosemročný pretekár vynechá aj španielsku Vueltu, pričom by sa mal sústrediť na septembrové MS v anglickom Yorkshire. Z minulého roka bude v pretekoch s hromadným štartom obhajovať štvrté a v individuálnej časovke druhé miesto.