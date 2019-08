Vo francúzskom Lille sa šance nedočkal. Brankár Jakubech bude pôsobiť v Belgicku

Francúzi ho poslali na hosťovanie.

20. aug 2019 o 9:35 (aktualizované 20. aug 2019 o 10:43) TASR, SITA

KORTRIJK. Kariéra slovenského futbalového brankára Adama Jakubecha bude pokračovať v najvyššej belgickej súťaži. Jeho zamestnávateľ OSC Lille ho poslal na ročné hosťovanie do klubu K.V. Kortrijk.

Dohoda zahrňuje aj opciu na trvalý prestup po konca sezóny.

Chytal iba za rezervu

Podľa oficiálnej webstránky aktuálne šiesteho tímu Jupiler League absolvoval Jakubech v pondelok popoludní v novom mužstve lekárske testy a v utorok sa mal predstaviť na prvom tréningu.

Bývalý brankár Tatrana Prešov či Spartaka Trnava bude v Kortrijku nosiť dres s číslom 21.

Jakubech po zisku majstrovského titulu s Trnavou prestúpil v lete 2017 do francúzskeho Lille. Tam sa však popri Mikeovi Maignanovi nedokázal presadiť a zápasy sledoval len z lavičky náhradníkov.

Za prvý tím OSC neodohral ani jeden zápas, šancu chytať dostával len v rezervnom mužstve.

Kortrijk v minulej sezóne v Jupiler League neúspešne bojoval v play off o postup do Európskej ligy, v semifinále vyraďovačky vypadol so Charleroi.

V novom ročníku mu po úvodných štyroch ligových kolách patrí šiesta priečka so ziskom siedmich bodov a skóre 9:6.

Jeho konkurentom o miesto medzi tromi žrďami bude najmä Sébastien Bruzzese, ktorý odchytal všetky štyri doterajšie zápasy Kortrijku.

Jašurek: Nechceli sme čakať na náhodu

"S Luísom Camposom, športovým riaditeľom Lille, sme sa dohodli, že by bolo pre Adama najlepšie, keby bol rok na hosťovaní. Oslovili sme kluby v Portugalsku, Dánsku, Belgicku, Holandsku," uviedol pre SITA hráčov agent Branislav Jašurek.

"Vyšli nám tri zaujímavé ponuky, jedna z nich bola z Kortrijku, ktorý je od Lille vzdialený 30 kilometrov. Druhú ponuku sme mali z dánskeho Nordsjaellandu, kde bol predtým Stanislav Lobotka. Bolo to tiež veľmi zaujímavé, ale keď sme si to rozobrali na drobné, tak ku Kortrijku sa prikláňalo Lille, my aj Adam," pokračoval.

"Aj keď bol Adam v uplynulej sezóne dvojka, nebola to preňho zlá sezóna. Bol v Lille, v klube, ktorý sa dostal do Ligy majstrov. V takom prípade je to však aj o šťastí, či sa do bránky dostanete alebo nedostanete. Keď brankárska jednotka neurobí chybu, nedostane červenú kartu, nezraní sa, tak je to ťažké. Nechceli sme ďalej čakať na nejakú náhodu. V Belgicku bude v pozícii, že bude bojovať o post jednotky. Teraz má rok na to, aby dokázal, že je to jeden z najlepších slovenských brankárov. Som presvedčený, že sa mu to podarí," doplnil Jašurek.