Bývalý hráč Liverpoolu: Nepoznal som ani Suáreza, spoluhráčov som si googlil

Vo voľnom čase ho futbal nezaujímal.

20. aug 2019 o 13:03 TASR

LONDÝN. Bývalý anglický reprezentant Andy Carroll priznal, že v minulosti vo voľnom čase futbal vôbec nesledoval a radšej si večer vyrazil s kamarátmi do ulíc.

Keď v roku 2011 prišiel ako veľká hviezda do Liverpoolu, vôbec nevedel, kto je Luis Suárez a musel použiť Google, aby zistil, kto je jeho nový spoluhráč v útoku.

Na meno súpera sa pýtal v deň zápasu

Carroll prišiel pred ôsmimi rokmi na Anfield Road za 35 miliónov libier z Newcastlu, čo bola vtedy rekordná prestupová čiastka za hráča narodeného na Britských ostrovoch.

Že bude v útoku nastupovať so Suárezom, vôbec netušil.

Súvisiaci článok Katom Realu Madrid bol muž, ktorého zmenila láska k jeho žene Čítajte

Dnes 30-ročný Carroll hovorí, že to nebolo prejavom nedostatočného rešpektu voči Liverpoolovi či uruguajskému zakončovateľovi, ktorý krátko pred ním prestúpil do Liverpoolu z Ajaxu Ansterdam.

V tom čase sa totiž vo voľnom čase o futbal veľmi nezaujímal.

V drese Newcastlu na ihrisku žiaril, mimo neho ale televízne prenosy zo zápasov nesledoval a vo futbale sa preto veľmi nevyznal.

"V Newcastli som po stretnutí išiel domov, flákal sa s kamarátmi, robil si, čo sa mi zachcelo, ale nikdy som nepozeral futbal. Nepoznal som žiadnych hráčov," priznal Carroll, ktorý sa toto leto po ôsmich rokoch vrátil do Newcastlu.

"Keď som sa ráno v sobotu zobudil, spýtal som sa 's kým dnes večer hráme?'. V hlave som nedržal žiadne veci súvisiace s futbalom."

Poznal iba Gerrarda a Carraghera

V rokoch 2006 - 2011 nastrieľal za Newcastle úctyhodných 31 gólov v 80 vystúpeniach, čo mu vynieslo rekordný prestup.

Keď však letel helikoptérou do Liverpoolu, aby v januári 2011 skompletizoval svoj transfer, musel si o svojom novom klube hľadať informácie na internete.

“ Bol som mladý, hlúpy, nechal som sa uniesť životným štýlom, ktorý som viedol. Teraz je to úplne iné. „ Andy Carroll

"Poznal som Stevieho G (Gerrarda) a (Jamieho) Carraghera. A to bolo všetko. Môj vtedajší agent mi musel povedať niečo o tíme, mená ostatných spoluhráčov som si vygooglil. Viem, že je zlé, že som nevedel nič o Liverpoole. No nebolo to nedostatkom rešpektu, len som skrátka nesledoval futbal," prezradil.

Carrollovu kariéru pribrzdili početné zranenia. Aj jeho debut vo farbách Liverpoolu oddialilo zranenie, ktoré utrpel ešte v drese Newcastlu.

Vtedy bol dravým mladíkom, ktorý ničil súperových brankárov.

Sám priznáva, že v súčasnosti už nemá takú iskru, ako mal počas prvého pôsobenia na St. James' Park.

"Bol som vtedy pochabý. V Newcastli a potom aj v ďalších kluboch," vrátil sa spomienkami niekoľko rokov dozadu Carroll.

Neskôr sa zahľadel do hviezdy televíznych reality šou Billi Mucklowovej.

"Potom som stretol moju drahú. Teraz máme spolu štyri deti. Odvtedy sa správam inak. Bol som mladý, hlúpy, nechal som sa uniesť životným štýlom, ktorý som viedol. Teraz je to úplne iné. Som otec, vyzrel som a začal som byť zodpovedný," citovala Carrolla agentúra AP.