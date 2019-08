Chcú nás zničiť. Naším najväčším súperom je federácia, tvrdí Dubovec

Slovenkám chýbajú peniaze.

20. aug 2019 o 13:27 TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová majú šancu zúčastniť sa na olympijských hrách 2020 v Tokiu.

Ich manažér a Natáliin otec Miloš Dubovec však nie je spokojný s ich podporou.

Nepáči sa mu prístup predstaviteľov Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) a žiada od nich adekvátnu finančnú podporu na činnosť oboch volejbalistiek.

V prípade nezáujmu podľa neho hrozí neúčasť na najbližších dôležitých turnajoch, vrátane olympijskej kvalifikácie.

Ich zápas nevidel naživo ani jeden prezident

Dubovec nechápe, prečo dostali jeho dcéra so Štrbovou menej peňazí na túto sezónu ako vlani, hoci zväz má teraz viac finančných prostriedkov z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako v roku 2018.

"V roku 2018 mal zväz 1 850 000 eur, teraz 2 085 376. Navyše získal marketingového partnera, ktorý v zmysle zmluvy navŕšil rozpočet. Napriek tomu sme v tomto roku dostali menej ako pred rokom," uviedol Dubovec na utorňajšej tlačovej konferencii.

"Veľmi ma to mrzí a zo strany federácie nie je žiadna odozva. Napísal som im v júli list, upozornil som ich na to, že potrebujeme vyplatiť 20-tisíc eur na letenky z rozpočtu, ktorý bol pre nás schválený. Ale nedostali sme žiadnu reakciu," pokračoval.

Manažérovi sa nepáči ani športový prístup vedenia federácie.

"Od roku 2009 do dnešného dňa nevidel dievčatá naživo v akcii na turnajoch FIVB ani predchádzajúci prezident Ľubor Halanda a ani terajší pán Kraščenič. Rovnako pán Singer, ktorý je poverený riadením sekretariátu, tiež dievčatá nevidel. Ja mám pocit, že chce niekto plážový volejbal na Slovensku zničiť."

Chýba im fyzioterapeut či štatista

V rokoch 2014 až 2016 odsúhlasili plážovým volejbalistkám dokopy 50-tisíc eur. Dotáciou im 45-tisíc pomohol Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v rámci olympijskej solidarity.

V roku 2017 dostali 50-tisíc, o rok neskôr 63 800 a hráčky k tomu navyše dostali odmenu 6000 na osobu. V roku 2019 však dostali 50-tisíc plus odmeny, teda o 13 600 eur menej.

"Fungujeme bez fyzioterapeuta, ktorého má každý. To je dnes základ pre každý vrcholový šport. Ale je veľká to položka a bohužiaľ si ho nemôžeme dovoliť."

Andrea Štrbová (vľavo) a Natália Dubovcová. (zdroj: Filip Hudec / Slovenská volejbalová federácia)

Dubovca podporil aj Igor Prieložný, bývalý úspešný česko-slovenský volejbalový reprezentant a neskôr tréner.

"Pre účasť na OH je potrebné urobiť čo najviac. Dievčatá majú naozaj veľmi reálnu šancu na účasť v Tokiu. Ale je jedna z najslabšie podporovaných dvojíc. Chýba im napríklad štatista, to je v dnešnom plážovom volejbale základ. Každý jeden špičkový pár ho má."

"Nechcel som byť v takej pozícii ako bol Timotej Zuzula, pán Vlha alebo Tomáš Žampa, ale, bohužiaľ, situácia je taká, že nemám síl ani chuť bojovať s vlastnou federáciou. Čím viac peňazí je, tým menej nám dávajú."

Museli by obetovať vlastné peniaze

Na štvorhviezdičkovom turnaji World Tour v Moskve skončila slovenská dvojica v osemfinále. Podľahla v ňom nasadeným šestkám Kelly Claesovej a Sarah Sponcilovej z USA hladko 0:2 na sety.

Teraz čaká Slovenky finále World Tour v Ríme (4. - 8. septembra) a od 18. do 22. septembra olympijský kvalifikačný turnaj v čínskom Chaj-jang.

Na účasť v nich však chýbajú peniaze.

“ Veľa ľudí nám fandí a povedal som si, že už nebudem ticho. „ Miloš Dubovec

"Musíme si sadnúť s dievčatami a trénermi, či vôbec pôjdeme a obetujeme na to vlastné peniaze. Plážový volejbal je jediný kolektívny šport, ktorý má momentálne šancu dostať sa na OH. Robím preto maximum. Ale náš najväčší súper je naša federácia," poznamenal Dubovec.

"My sme sa napríklad neskoro prihlásili na olympijský turnaj. Na zväz prišla z medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) informácia, aby sa dievčatá prihlásili. Ale mne táto komunikácia nechodí a nikto z vedenia federácie nás neinformoval. Je mi to čudné. Napokon sa to vyriešilo po komunikácii s FIVB," pokračoval.

Riešenie je zatiaľ v nedohľadne, no Dubovec verí, že nejaké nastane.

"Veľa ľudí nám fandí a povedal som si, že už nebudem ticho. Dúfam, že si to všimnú ľudia, ktorí sú nadriadení športovým zväzom. Keby sme mali malú šancu na OH, tak to možno neriešim. Ale nech to zhodnotia iní."