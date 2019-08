Svitko finalizuje prihlášku na Dakar. Posledné odstúpenie stále bolí, vraví

Slovenský motocyklista víta presun rely do Saudskej Arábie.

20. aug 2019 o 16:10 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Púštne dobrodružstvo je ešte ďaleko. Do štartu ďalšieho ročníka populárnej Rely Dakar ostávajú viac ako štyri mesiace.

Slovenský motocyklista Štefan Svitko však do konca augusta musí dotiahnuť prihlášku a nahlásiť presný počet ľudí v tíme aj sprievodných áut.

"Už teraz musím vedieť, koľko ľudí pôjde na Dakar. Finalizujeme prihlášku, musím nahlásiť všetky autá. Práve to riešim. Bol som teraz s chalanmi, ktorí ma sprevádzali v januári na Dakare," vravel slovenský reprezentant.

Štart na poslednom ročníku slávnej rely s päťčlenným tímom a sprievodnými autami ho stál 65-tisíc eur.

Ráno budú zrejme mrznúť

Najpopulárnejšia diaľková rely sa po desiatich rokoch v Južnej Amerike sťahuje do novej destinácie. V januári sa bude súťažiť v Saudskej Arábii.

Svitko si túto zmenu pochvaľuje.

"Teším sa. Je to bližšie ako do Južnej Ameriky. Dá sa tam dostať za päť hodín, vnímam to pozitívne," vraví 37-ročný pretekár.

Náročnejšie môžu byť teplotné podmienky. V noci sa môže niekde dostať teplota aj pod bod mrazu a cez deň vystúpiť na 20 až 25 stupňov.

"Ráno vám budú omŕzať prsty na rukách a poobede vám bude teplo. Ale je to lepšie, ako keď každý rok v Bolívii pršalo," porovnáva Svitko.

Keďže bude slávna súťaž bližšie, viacerí súperi sa pôjdu do Saudskej Arábie na jeseň pripravovať. Svitko zrejme nie.

"Určite však pôjdem trénovať minimálne do Maroka. Ak by sa podarilo, tak možno do Dubaja, ale to bude až niekedy v decembri, aby to malo nejaký význam," naznačuje.

Bol to piatkový kus

Svitko sa tento rok v januári zaradil do kategórie – legenda. Teda k pretekárom, ktorí majú na konte desať štartov na Rely Dakar. Sami organizátori ich takto označujú.

Štefan Svitko. (zdroj: SITA)

Do cieľa rely sa mu však nepodarilo prísť. V ôsmej etape mu zlyhala technika. Nová motorka prestala fungovať. Svitko ju priamo na trati viackrát rozobral. Hľadal chybu. Bezvýsledne.

"Motorka bola nová a nikto nevie, prečo prestala fungovať. Výrobca nám sľúbil, že ju pozrie. Nechcem robiť závery," vravel po návrate z Peru mechanik Zlatko Novosád.

Motorka skutočne putovala do továrne KTM. V čom bol problém?