Pogba sa stal terčom rasistických narážok, Maguire vyzýva na overovanie identity

Vedenie Manchesteru sa postavilo na stranu svojich hráčov.

20. aug 2019 o 21:00 SITA

LONDÝN. Podľa najdrahšieho obrancu futbalovej histórie Harryho Maguira by spoločnosti, ktoré prevádzkujú sociálne siete, mali vyžadovať overenie identity každého užívateľa.

Stopér Manchestru United a anglickej reprezentácie tak reagoval na rasistické útoky z radov fanúšikov na adresu jeho klubového spoluhráča Paula Pogbu, ktorý v pondelkovom ligovom zápase proti Wolverhampton nepremenil pokutový kop a jeho tím na pôde súpera remizoval 1:1.

Vedenie 20-násobného anglického šampióna sa postavilo na stranu svojich hráčov a vyzvalo vedenie firiem "k zakročenia v podobných prípadoch".

"Zriadenie každého účtu by malo podliehať verifikácii na základe pasu alebo vodičského preukazu. Pomohlo by to zastaviť 'patetických trolov', aby si neustále zriaďovali nové kontá a napádali druhých ľudí," napísal Maguire na twitteri.

Niekdajší hráč Manchestru United a aktuálne kouč anglickej ženskej futbalovej reprezentácie Phil Neville vyzval na polročný bojkot sociálnych médií, pri ktorých "stratil akúkoľvek vieru".