Gombos postúpil do 2. kola kvalifikácie na US Open, Horanský končí

Slovenský tenista si poradil s Francúzom Janvierom.

20. aug 2019 o 22:00 TASR

NEW YORK. Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do 2. kola kvalifikácie dvojhry na grandslamový turnaj US Open.

S Francúzom Maximeom Janvierom si poradil hladko 6:3, 6:2.

Nedarilo sa Filipovi Horanskému, ktorý nestačil na Brazílčana Joaa Menezesa a podľahol 6:4, 1:6, 2:6.

US Open 2019 - muži - kvalifikácia - 1. kolo:

Norbert GOMBOS (13-SR) - Maxime Janvier (Fr.) 6:3, 6:2

Joao Menezes (Braz.) - Filip HORANSKÝ (SR) 4:6, 6:1, 6:2