Možno ukončím kariéru na budúci rok, pripustil Cristiano Ronaldo

Ronaldo si chce užívať prítomnosť.

21. aug 2019 o 10:48 SITA

BRATISLAVA. Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo pripustil, že sezóna 2019/2020 môže byť jeho rozlúčková v pozícii aktívneho profesionála. Taktiež však podotkol, že hráčsku kariéru možno nakoniec potiahne až do štyridsiatky.

"Nemyslím na to. Možno ukončím kariéru na budúci rok, ale tiež môžem hrať až do mojich 40 alebo 41 rokov. Neviem. Vždy sa snažím užiť si každý okamih," poznamenal 34-ročný zakončovateľ Juventusu Turín pre portugalskú televíznu stanicu TVI, citoval ho aj web denníka AS.

CR7 bol doteraz päťkrát najlepší svetový futbalista, získal však aj mnoho ďalších individuálnych trofejí. Má na konte rekordných päť triumfov v Lige majstrov, keď v nej štyrikrát zvíťazil ako hráč Realu Madrid a raz ešte vo farbách Manchestru United.

Trikrát tiež vyhral anglickú Premier League, dvakrát španielsku Primera División a raz taliansku Serie A.

Keď tento hviezdy hráč uzavrie kapitolu profesionálneho futbalistu, pravdepodobne po ňom ešte na dlhé obdobie zostanú mnohé rekordy tak, ako to v minulosti bolo v prípade iných velikánov svetového futbalu.

"Existujú futbalisti, ktorí majú viac rekordov ako ja? Nemyslím si to," položil rečnícku otázku kapitán majstrov Európy zo šampionátu vo Francúzsku 2016 aj víťaz tohtoročného finálového turnaja európskej Ligy národov 2018/2019.

Spoločne s Lionelom Messim a Virgilom van Dijkom sa ocitol v užšej nominácii na ocenenie pre najlepšieho hráča roka podľa Európskej futbalovej únie (UEFA).