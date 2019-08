Marner sa stále nevie dohodnúť s Torontom. Chce trénovať vo Švajčiarsku

Marnerova situácia pripomína Nylanderovu.

21. aug 2019 o 11:24 SITA

BRATISLAVA. Kanadský hokejový útočník Mitchell Marner stále nedokáže nájsť spoločnú reč s vedením Toronta Maple Leafs v rámci rokovaní o novom kontrakte.

Dvadsaťdvaročný krídelník má momentálne status obmedzeného voľného hráča a predsezónny kemp "javorových listov" odštartuje už 13. septembra.

Je čoraz pravdepodobnejšie, že produktívny forvard sa na ňom nezúčastní a hľadá si iné možnosti na trénovanie. Marnerov agent najnovšie oslovil švajčiarsky Zürich s tým, či by sa rodák z Markhamu nemohol pripravovať s tamojšími "levmi".

Marner chce osemcifernú sumu

Súvisiaci článok Víťaz Stanley Cupu žije na ulici. Vidí duchov a odmieta pomoc Čítajte

"Tím ZSC Lions dostal žiadosť, či by mohol Mitch Marner trénovať s mužstvom. Zatiaľ však nie je jasné, kedy a či vôbec sa tak stane," uviedol švajčiarsky klub prostredníctvom oficiálneho twitterového účtu.

V rovnakom mužstve pôsobil v ročníku 2015/2016 aj Marnerov spoluhráč z Toronta Auston Matthews, ktorý v preddraftovej sezóne odohral 40 zápasov s bilanciou 24+25.

Marnerovi koncom júna vypršala nováčikovská zmluva s Maple Leafs, na základe ktorej ukrajoval talentovaný Kanaďan z platového stropu necelý milión amerických dolárov.

Najproduktívnejší hráč mužstva v sezóne 2018/2019 má aktuálne oveľa vyššie požiadavky, ktoré sa blížia k osemcifernej sume. Rokovania medzi oboma stranami sa preto naťahujú a Marner nechce absolvovať kemp bez nového kontraktu.

Nylandera dlhá pauza ovplyvnila

"Predstavovalo by to pre nás príliš veľké riziko a to nechceme podstúpiť," uviedol ešte v júli hráčov agent.

Podľa kanadského novinára špecializujúceho sa na dianie v NHL Darrena Dregera počas minulého týždňa prebehli rokovania medzi agentom Marnera a generálnym manažérom Toronta Kylom Dubasom.

Napriek údajným pozitívnym výsledkom diskusie však nedošlo k žiadnemu posunu. Referoval oficiálny portál NHL.

V podobnej situácii ako Marner bol vlani Švéd William Nylander, ktorý čakal dohodu s Torontom až do poslednej možnej chvíle.

Kontrakt na šesť sezón v celkovej hodnote 45 miliónov USD podpísal až prvého decembra a zápasová pauza sa negatívne prejavila na jeho výkonoch.