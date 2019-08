Ribéry je už vo Fiorentine. Som veľmi šťastný, povedal Francúz

Mal ponuky aj z Ruska.

21. aug 2019 o 13:25 SITA

BRATISLAVA. Francúzsky futbalový krídelník Franck Ribéry predĺži svoju kariéru v jednej z elitných európskych súťaží.

Bývalý reprezentant "krajiny galského kohúta" zamieril do talianskej Serie A, na spolupráci sa dohodol s klubom AC Fiorentina. Rodák z Boulogne-sur-Mer v stredu priletel do Florencie a definitívne spečatil svoj príchod do kádra.

"Pred príchodom do Florencie som sa rozprával s Lucom Tonim, ktorý mi povedal, že AC Fiorentina je skvelý klub a mesto je nádherné. Som veľmi šťastný," cituje Ribéryho oficiálny web talianskeho klubu.

Skúsený ofenzívny hráč dostal po ukončení spolupráce s Bayernom Mníchov lukratívne ponuky aj zo Saudskej Arábie alebo Ruska, ale napokon uprednostnil angažmán na Apeninskom polostrove.

Taliansky klub oficiálne potvrdil Ribéryho príchod až v stredu. Samotný hráč na sociálnej sieti Instagram už skôr naznačil, že si našiel nového zamestnávateľa, keď pridal fotku s popisom "pripravený na novú výzvu".

Tridsaťšesťročný krídelník strávil predchádzajúcich dvanásť sezón v nemeckom Bayerne Mníchov. S Bavormi získal deväť bundesligových titulov, šesť prvenstiev v Nemeckom pohári a jednu trofej v Lige majstrov.