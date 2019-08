Chce zmenšiť závislosť od úspechov Sagana? Bora angažovala nemecký talent

Nemec prichádza zo Sunwebu.

21. aug 2019 o 16:08 SITA

BRATISLAVA. Cyklistický tím Bora-Hansgrohe angažuje od budúceho roka do svojich radov talentovaného nemeckého pretekára Lennarda Kämnu.

Prichádza z tímu Sunweb a zmluva znie na dva roky.

Menšia závislosť od úspechov Sagana

Dvadsaťdvaročný Kämna je juniorský majster sveta v časovke z roku 2014 zo španielskej Ponferrady a strieborný medailista z pretekov s hromadným štartom do 23 rokov z MS 2017 v nórskom Bergene.

Špecializovaný portál Cyclingnews píše, že Bora-Hansgrohe príchodom Kämnu potvrdila orientáciu na nemeckých cyklistov a zároveň čoraz menšiu závislosť od úspechov Slováka Petra Sagana.

"Nadišiel čas urobiť ďalší krok v kariére. Som veľmi rád, že som sa rozhodol pre tím Bora-Hansgrohe," uviedol Kämna na webe cyclingnews.com.

"Prídem do maximálne profesionálneho prostredia s možnosťou ďalšieho napredovania. V tíme Bora-Hansgrohe sa najmä zásluhou mladých jazdcov posunuli na najvyššiu úroveň. Znamená to, že to robia dobre," doplnil Kämna.

Majú odísť Bennett a Formolo

Manažér Ralph Denk vyslovil veľkú spokojnosť s príchodom Kämnu do tímu slovenských bratov Saganovcov či Erika Bašku.

"Je to nepopierateľne obrovský talent svetovej cyklistiky. Viacero tímov sa uchádzalo o jeho služby. Preto som šťastný, že sme ho získali práve my," skonštatoval Denk.

Súvisiaci článok Slováci si pohoršili, Sagan bude mať na MS menšiu podporu Čítajte

Cyklisti tímu Bora-Hansgrohe v doterajšej časti sezóny 2019 vybojovali 42 víťazstiev, pričom Peter Sagan sa na nich podieľal štyrmi etapovými prvenstvami.

Veľký podiel na triumfoch tohto nemeckého tímu mali ďalší dvaja šprintéri Pascal Ackermann a Sam Bennett.

Práve Ír Bennett má v úmysle opustiť Boru a presídliť do belgického supertímu Deceuninck-Quick Step. Ráta sa aj s odchodom talianskeho šampióna Davida Formola do tímu UAE Team Emirates.

Kämna by sa mal v Bora-Hansgrohe zaradiť k jazdcom pre úspech v etapových pretekoch popri Emanuelovi Buchmannovi, Rafalovi Majkovi a Patrickovi Konradovi.