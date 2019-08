Dôležitejšia je už iba olympiáda. Slovákov čaká špecifický šampionát

Slováci zabojujú o účasť v Tokiu.

21. aug 2019 o 17:51 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Od jeho prvého štartu na seniorských majstrovstvách sveta uplynulo už osemnásť rokov.

Erik Vlček šiel do Poznane v roku 2001 s veľkými cieľmi, hoci to bol jeho premiérový svetový šampionát.

Novozložená posádka s bratmi Michalom a Richardom Riszdorferovcami, Vlčekom a Jurajom Bačom totiž krátko predtým prekvapila na majstrovstvách Európy.

Na tisícke brala titul a na polovičnej trati striebro.

„Vtedy to bolo veľké prekvapenie. Na svetový šampionát sme šli s veľkými ambíciami. V každej disciplíne sme chceli mať aspoň medailu. Nedopadlo to však najlepšie,“ spomínal 38-ročný reprezentant.

Nie sú to bežné majstrovstvá. Tlak je väčší

Na tisícke skončili Slováci na šiestom mieste. Na polovičnej trati získali bronz. Pre Vlčeka to bola prvá medaila z veľkej zbierky, ktorú nepretržite rozširuje.

Teraz má už desať titulov majstra sveta, tri strieborné a tri bronzové medaily.

V Szegede štartuje už na trinástom svetovom šampionáte. Predstaví sa ako člen štvorkajaku na 500-metrovej trati.

„Predolympijské majstrovstvá sveta sú vždy špecifické. Bojuje sa aj o olympijské miestenky. Tlak je na každého o to väčší a platí to aj o očakávaniach. Od tohto výsledku sa bude odvíjať vaša kariéra. Po olympijských hrách sú to najdôležitejšie preteky,“ vraví Vlček.