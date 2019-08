Čepelová sa prebojovala do finále kvalifikácie na US Open, deklasovala nasadenú trojku

Slovenka odohrala skvelý zápas.

21. aug 2019 o 18:43 (aktualizované 21. aug 2019 o 19:28) TASR

NEW YORK. Slovenská tenistka Jana Čepelová sa suverénne prebojovala do tretieho kola kola kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open.

Vo štvrtok zdolala tretiu nasadenú Irinu Beguovú z Rumunska 6:3, 6:2.

Jej posledou súperkou v kvalifikácii bude úspešná z austrálsko-ruského duelu Jaimee Fourlisová - Ľudmila Samsonovová.

Naopak, vo finále kvalifikácie si nezahrá Rebecca Šramková, keď podľahla Magdalene Frechovej z Poľska 2:6, 7:5, 4:6.

V treťom sete pritom viedla 4:2, následne však prišla o svoje podanie a nedokázala dokonať zápasový obrat.

US Open 2019 - kvalifikácia, 2. kolo

Jana Čepelová (SR) - Irina Beguová (3-Rum.) 6:3, 6:2

Magdalena Frech (Poľ.) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 5:7, 6:4