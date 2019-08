Dostane sa Čepelová po roku a pol na grandslam? Som šťastná, že hrám, vraví

Slovenka je vo finále kvalifikácie.

22. aug 2019 o 9:17 SITA

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Jana Čepelová je blízko k tomu, aby si po roku a po zahrala v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji.

Na US Open v New Yorku postúpila už do finále kvalifikácie, pričom si na konto pripísala skalp bývalej 22. hráčky sveta.

Ešte cennejšie však pre ňu je, že po sérii zdravotných problémoch, ktoré ju v nedávnom období sprevádzali, môže opäť súťažne hrať tenis.

"Je to ťažké, keď som zranená a nemôžem súperiť s inými hráčkami. Teraz som veľmi šťastná, že môžem hrať, aj keď je to iba kvalifikácia. Snažím sa užívať si každý zápas.

Keby sa mi podarilo postúpiť do hlavnej fázy, bolo by to skutočne skvelé. Samozrejme, je to môj cieľ, ale uvidíme, ako to celé dopadne," vyjadrila sa košická rodáčka pre oficiálny web Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Čepelová si poradila aj s vetrom

V druhom kole kvalifikácie na dvorcoch vo Flushing Meadows zdolala Čepelová favorizovanú rumunskú tenistku Irinu-Cameliu Begovú 6:3, 6:2, čím upravila bilanciu vzájomných zápasov na 4:0 z jej pohľadu. Čepelovej momentálne patrí až 155. priečka v rebríčku WTA, Begová je deväťdesiata druhá.

"Predtým som hrala proti nej už trikrát, a tak som si o niečo viac verila. Som šťastná, že som opäť zvíťazila, pretože som hrala veľmi dobre a dúfam, že tak budem hrať aj v ďalšom zápase," skonštatovala 26-ročná Slovenka.

Zápas sa hral v nepríjemných poveternostných podmienkach, no Čepelová si s nimi dokázala poradiť. "Niekedy je veterno a musíme si na to zvyknúť. Väčším problémom je však vlhkosť a nie vietor," pokračovala zverenkyňa Martina Zathureckého.

Jana Čepelová bola predtým naposledy v hlavnej fáze grandslamového turnaja na Australian Open v januári 2018. V tejto sezóne bola blízko k postupu z wimbledonskej kvalifikácie, ale vo finále ju zastavila iba 17-ročná Američanka Caty McNallyová.

Už zdolala Halepovú či Muguruzovú-Blancovú

V New Yorku sa v hlavnej súťaži predstavila doposiaľ trikrát. Pri jej zatiaľ poslednom vystúpení v roku 2017 nestačila v prvom kole na krajanku Dominiku Cibulkovú v setoch 7:6 (5), 3:6, 2:6.

V piatkovom finále kvalifikácie US Open čaká na bývalú 50. hráčku sveta Austrálčanka Jaimee Fourlisová. Iba 19-ročná rodáčka z Melbourne figuruje v rebríčku WTA až na 252. mieste, a tak bude Čepelová favoritka.

Ambiciózna Slovenka určite nie je súperka, ktorú by si vyššie nasadené hráčky želali do úvodných kôl na grandslamových turnajoch.

Počas svojej kariéry na tejto vrcholnej úrovni na Wimbledone zdolala Rumunku Simonu Halepovú či Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú.