Ak hokejisti túžia mať po kariére veget, nemôžu hrať na Slovensku

So Slovanom to bude začiatok ako remeň.

22. aug 2019 o 18:35 Juraj Berzedi

V minulosti získal s Litvínovom český titul po boku slávneho Martina Ručinského. Na Slovensku hral za Banskú Bystricu, Zvolen i Poprad. V minulej sezóne sa s Nitrou dostal do finále. Pred play off vzbudila rozruch nahrávka, v ktorej hovoril o hráčoch Trenčína. "Nechcem sa už k tomu vyjadrovať. Je to minulosť," tvrdí hokejový útočník JURAJ MAJDAN.

Vo vlaňajšej sezóne ste sa s Nitrou prebojovali až do finále Tipsport ligy. Prečo ste sa rozhodli prestúpiť do Košíc?

Košice sú na Slovensku veľkoklubom a majú vždy najvyššie ciele. Oslovili ma s dobrou ponukou, páčila sa mi vízia športového manažéra Jana Šťastného. Po pár rozhovoroch som na ich ponuku prikývol. Zavážilo aj to, keď som videl, aké silné mužstvo sa skladá. V hre bolo aj zotrvanie v Nitre, ale Košice ma oslovili hneď po sezóne a bral som ich ako prioritu.

Hneď po príchode ste vyhrali medzinárodný turnaj v Pardubiciach. Navyše vašej formácii s Marcelom Haščákom a Michalom Chovanom sa darilo. Čo vám ukázali tieto zápasy?

To, že vízia a dobrý systém fungujú aj proti takým kvalitným tímom ako Vladivostok, Pardubice či Znojmo. Celé mužstvo hralo výborne. Našej formácii to sypalo, aj keď počas prípravy sa to ešte môže meniť. Premiešavajú sa útoky, aby tréneri zistili, ako by to mohlo fungovať najlepšie. Máme svoju silu a ideme správnym smerom.

Trénerom Košíc sa stal pred sezónou Nemec Peter Draisaitl. Aký je?

Jeho vystupovanie sa mi páči. Som stotožnený aj s jeho filozofiou a taktikou. Dbá veľa na detaily a každý deň tvrdo pracujeme. Má rešpekt a ukazuje nám, ako sa hrá hokej vo svete. Beriem to ako pozitívum.

Dáva vám niekedy za príklad svojho syna Leona Draisaitla, z ktorého je už v mladom veku hviezda NHL?

Nie, zatiaľ ho vôbec nespomína. Ukazuje nám veci, ktoré trénoval aj v Nemecku. O jeho synovi sme sa ešte nebavili. Nebol na to priestor. Možno nám niekedy o ňom porozpráva, keď budeme na klubovej akcii. Jeho príbeh musí byť zaujímavý.

Košice sa už štyri roky nedostali do finále. Cítiť, že v klube pred sezónou chcú negatívnu sériu ukončiť?