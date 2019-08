Mal byť novým Boltom. Najrýchlejší šprintér má však problém

Christianovi Colemanovi hrozí dvojročný trest.

22. aug 2019 o 20:23 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bol, Bolt, Bolt, Bolt, skandovali ľudia v hľadisku.

Bol to jeho posledný súťažný šprint na sto metrov. A on bol jasným favoritom. Väčšinu kariéry bol svojím najväčším súperom len on sám.

Pred dvoma rokmi stál svetový rekordér Usain Bolt na štarte šprintu na sto metrov posledný raz.

Svoju kariéru uzavrel na majstrovstvách sveta. Finále mu však nevyšlo najlepšie. Mal pomalý štart. Súperov síce postupne dobiehal a na cieľovej páske sa hodil vpred, ale titul nezískal.

Skončil až tretí. Pre ľudí to bol šok. Zo zlata sa tešil jeho dlhoročný súper Tyson Gatlin.

Druhý šprintér, ktorý slávneho Bolta zdolal, bol vtedy len 21-ročný Christian Coleman.

Bolt: Coleman patrí medzi najlepších

Práve amerického šprintéra porovnávajú so slávnym Jamajčanom.

„Je odvážny. V Londýne som s ním súťažil a poviem vám, ten chalan nemá z ničoho strach. Má vynikajúci štart a jednoznačne patrí medzi najlepších šprintérov, s akými som súperil,“ vravel Bolt tento rok pre magazín Sports Illustrated.

Za dva roky sa z Colemana stal najrýchlejší šprintér planéty. Zabehol nový svetový rekord na 60 metrov (6,34 sekundy), vylepšil si osobný rekord na stovke (9,79) a tento rok vedie svetové tabuľky. V júli vyhral prvý domáci titul.

„Bolt je ikona. Urobil toho pre atletiku veľmi veľa. Ja však nechcem byť ďalším Usainom Boltom. Chcem byť Christianom Colemanom, aby si ľudia o pár rokov vraveli, kto bude nový Coleman,“ vravel Američan pre agentúru AP vlani.

Komisári ho nezastihli

Líder svetových tabuliek by mal byť najväčším favoritom na stovke na svetovom šampionáte, ktorý sa uskutoční o mesiac v Dauhá.

„Mojím cieľom je byť najrýchlejším na konci septembra v Dauhá," vravel pre NBC.

Lenže Coleman možno nebude mať šancu porovnávať sa s Boltom. Má totiž vážny problém.