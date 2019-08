Kužmová nastúpi na US Open proti van Uytvanckovej, Kližan vyzve Čiliča

Kovalíka čaká v prvom kole Slovinec Bedene.

22. aug 2019 o 18:44 (aktualizované 22. aug 2019 o 19:12) TASR

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Kužmová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti Belgičanke Alison van Uytvanckovej. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo Flushing Meadows.

Martin Kližan sa stretne s nasadenou dvadsaťdvojkou Marinom Čiličom z Chorvátska - šampiónom z roku 2014. Jozefa Kovalíka čaká Slovinec Aljaž Bedene. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo Flushing Meadows.

Slovenská ženská jednotka má s Van Uytvanckovou zatiaľ bilanciu 1:1. Vlani s ňou prehrala v semifinále halového turnaja WTA v Budapešti, no potom ju v júni zdolala v troch setoch na tráve v holandskom Hertogenboschi.

Kužmová je zatiaľ jediná Slovenka, ktorá má istú účasť v hlavnej súťaži ženského singla na US Open. Dominika Cibulková sa odhlásila z turnaja pre zranenie achilovky, Anna Karolína Schmiedlová je po operácii kolena.

Šancu dostať sa do hlavného pavúka ešte majú Jana Čepelová s Kristínou Kučovou, ktoré sa v stredu na harde v New Yorku prebojovali do piatkového finále kvalifikácie.

Šlágrom 1. kola bude duel dvoch bývalých svetových jednotiek, Američanky Sereny Williamsovej a Rusky Marie Šarapovovej. Obe hrali trikrát proti sebe v grandslamovom finále, no na US Open sa vo vzájomnom súboji ešte nestretli.

Serena Williamsová sa opäť pokúsi o zisk 24. singlového titulu z podujatí veľkej štvorky, čím by vyrovnala rekordný zápis legendárnej Austrálčanky Margaret Courtovej.