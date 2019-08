Bývalý reprezentant Michalík v Seredi skončil. Za príčinu odchodu označil trénera

Je už druhým obrancom, ktorý v krátkom čase opustil mužstvo.

22. aug 2019 o 19:23 TASR

SEREĎ. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Michalík už nepôsobí v ŠKF iClinic Sereď. Po Martinovi Susovi sa stal ďalším obrancom, ktorý v krátkom čase opustil mužstvo pod trénerským vedením Slavčeho Vojneskiho zo Severného Macedónska.

Práve nového kouča označil 36-ročný stopér za hlavnú príčinu svojho odchodu. "On si to tak želal a ja to rešpektujem," poznamenal pre ProFutbal.sk Michalík, ktorý nastúpil v doterajších piatich fortunaligových kolách zakaždým v základnej zostave.

Bývalý hráč Boltonu, Leedsu, Carlisle United, Portsmouthu, Kajratu Almaty či Dunajskej Stredy si momentálne nehľadá nového zamestnávateľa:

"Nechávam to otvorené, nič nevylučujem a zatiaľ si ani nehľadám nový klub. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni. Všetko sa môže zmeniť. Aj za päť týždňov sa dá rozbiť práca, ktorá sa poctivo robila dva roky."