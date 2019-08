Kozák: Je to realita, nie rozprávka. Každé tri dni je ťažké víťaziť

Slovan zdolal PAOK Solún 1:0.

23. aug 2019 o 6:55 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Na tlačovú konferenciu prišiel takmer hodinu po skončení zápasu. Kým pred striedačkou bol často impulzívny, za stolom bol pokojný a vyrovnaný.

Tréner Slovana Ján Kozák rozprával o úspešnej sérii, náladových hráčoch, fanúšikoch, ale aj o tom, že by bral aj bezgólovú remízu.

O výkone

„Počas môjho pôsobenia to bol najlepší súper, proti akému sme hrali. Vyhrali sme 1:0, nedostali gól a splnili to, čo sme chceli. Bol to najťažší výkon. Či aj najlepší, to je na diskusiu. Chlapci boli obetaví a na ihrisku nechali všetko,“ priznal na tlačovej konferencii tréner Slovana Ján Kozák.

O súperovi

Taký kvalitný súper na novom Tehelnom poli ešte nehral. Už dlho Slovan doma tak nezatlačil pred vlastnú bránu ako grécky majster.

„Mali obrovskú kvalitu. Keď sme im nechali priestor, vedeli to využiť. Vedeli sme, že nebudeme mať desať šancí ako v lige. Rozhodla efektivita,“ myslí si Kozák.

O strelenom góle

V nadstavenom čase brankár Slovana poslal dlhý odkop do súperovej šestnástky, po ktorom išla dvojica Abena a Šporar. Prvý menovaný napokon dokopol loptu do siete.

„Gól prišiel v pravý čas. Asi to tak niekde bolo napísané. Súper už nemal čas na vyrovnanie. Aj bezgólová remíza by bola v poriadku. Gól je niečo navyše.“

O stopérovi Abenovi

Minulú sezónu hrával ešte v Trnave. V lete prišiel do Slovana a zdá sa, že to bola výborná kúpa.

„Zo začiatku čakal na šancu, a keď ju dostal, maximálnu ju využil. Všetci hráči, ktorí dostanú šancu sa snažia podať maximálny výkon. Je výborné, že môžem vyberať z takej kvality,“ načrtol Kozák.

O útočníkovi Šporarovi

Je to najväčšia hviezda Slovana s najvyšším platom. Aj najdrahším hráčom, ktorý kedy prestúpil do slovenskej ligy.

„Pracuje pre tím, čo je dôležité. Ukázal to aj v odvete v Dundalku. Aj teraz to mal veľmi náročné. Nie je jednoduché sa biť s dvoma či troma protihráčmi. On je strelec, potrebuje dávať góly, ale aj tak bol pre tím prospešný,“ chváli ho Kozák.

O náladových hráčoch

V predošlých týždňoch podávali hráči ako Dávid Holman, Aleksandar Čavrič či Moha nevyrovnané výkony. Na ihrisku pôsobili často ľahkovážne a ležérne.

„Keď som chlapcov ešte nepoznal, možno som mal názory ako fanúšikovia, že sú náladoví. Keď s nimi pracujem, snažím sa im vysvetliť, že v profesionálnom športe je kariéra krátka a treba ju využiť. Sú to rozumní hráči. Stále však majú na viac.“

O záveroch zápasov

Proti Sutjeske Nikšić slovanisti inkasovali v posledných minútach doma i vonku a napokon vypadli z Ligy majstrov. Gól v závere inkasovali aj doma proti Feronikeli. Teraz sa to otočilo a strelili gól v štvrtej minúte nadstaveného času.

„Taký je futbal. Dôležité je, aby sme si všetci, čo robíme okolo futbalu v Slovane mohli po zápase povedať, že sme spravili maximum pre úspech. Vtedy sa prikloní aj trochu šťastia,“ vraví Kozák.

O úspešnej sérii

Slovenského šampióna vedie ako dočasný tréner od 24. júla a odvtedy s ním ťahá sériu deviatich víťazných zápasov s presvedčivým skóre 23:2.

„Beriem to ako realitu. Žiadna rozprávka. Samozrejme, že sa teším a užívam si to. Vo futbale je ťažké víťaziť každé tri dni, ale urobím maximum, aby som sériu natiahol,“ praje si Kozák.

O radách od otca

Jeho otec Ján Kozák starší je bývalým úspešným reprezentačným trénerom. Majú rituál, že pred každým zápasom si zavolajú.

„Futbal je súčasť nášho života. Rozprávali sme sa, keď bol trénerom Slovenska, robíme to aj teraz. O čom, to si nechám pre seba. O Stochovi sme sa nebavili a nikdy baviť nebudeme,“ zdôraznil Kozák mladší.

O fanúšikoch Slovana

Na Tehelné pole prišlo vyše dvadsaťtisíc divákov, ktorí vytvorili elektrizujúcu atmosféru.

„Vysvetľoval som chlapcom, že niekedy môže chýbať kvalita, ale keď ľudia uvidia, že hrajú so srdcom, za klub a celé Slovensko, odmenia ich.“

O odvetnom zápase

Odvetu na štadióne zvanom Hrobka odohrajú futbalisti Slovana budúci štvrtok. PAOK Solún sa môže spoľahnúť na podporu temperamentných fanúšikov.

„Doma budú s podporou divákov ešte sebavedomejší a silnejší. Bude to náročné. Vo futbale však rozhodujú maličkosti. Spravíme maximum, aby sme postúpili. Bolo by to krásne,“ dodal.