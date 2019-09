Hapal pre SME: Mrzí ma, že sa nemôžeme spoľahnúť na slovenskú ligu

Pred zápasom je pokojný. Tréner národného tímu PAVEL HAPAL tvrdí, že vekom je čoraz krotkejší. Futbalistov Slovenska čaká 6. septembra kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy 2020. V Trnave privítajú úradujúcich vicemajstrov sveta z Chorvátska.

V rozhovore sa dočítate: Niektorí tréneri hráčom zakazujú telefóny. Na čo si potrpí on?

Dovolí si skritizovať aj najväčšie hviezdy? A musel už hráčov sfúknuť?

Majú slovenskí futbalisti veľké egá?

Vyskočil v poslednom čase hráč, ktorý ho zaujal?

Ako reaguje na nedávne prestupy slovenských reprezentantov?

Jozef Golonka povedal, že hráči ho nebudú rešpektovať, lebo má smiešny plat. Ako to vníma?

Ste poverčivý?

Dosť, až extrémne.

V čom?

Vo všetkom.

Aj vo futbale?

To sa nemusí týkať ani zápasu. Keď mi prebehne cez cestu čierna mačka, tak tadiaľ ďalej nejdem. Často obídem to mesto a idem radšej inou cestou. Ale je aj veľa ďalších vecí. Teraz mám bradu, ktorú by som za normálnych okolností nenosil. Po dlhšom čase sme však vyhrali na pôde súpera, tak som si povedal, že sa holiť nebudem. Z poverčivosti. To však k športu patrí. Platí to o mnohých futbalistoch. Niektorí si vždy musia najprv zaviazať ľavú kopačku, iní pravú.

Takže aj vaši hráči sú poverčiví?

Nebavil som sa s nimi o tom, ale isto majú niečo. Aj keď možno nie všetci. Niekto hrá trebárs v jedných kopačkách až dovtedy, kým v nich neprehrá. Vidím, ako majú naskladané veci v kabíne. Kustódi im to pripravia tak, ako sú zvyknutí. Trebárs Peter Pekarík sa ide veľmi skoro rozcvičovať. Vezme si slúchadlá a pustí si hudbu. Snaží sa koncentrovať už viac ako hodinu pred zápasom.

Aký rituál dodržiavate pred zápasom vy?

Zvyknem niečo hráčom povedať v autobuse. Vždy prídem v teplákovej súprave a do spoločenských nohavíc sa oblečiem až tesne pred zápasom, keď hráči vychádzajú na rozcvičku.

Bývalý tréner Steauy Bukurešť Laurenti Reghecampf pred každým zápasom vypil fľašu vodky. Bol to jeho rituál. Tréner Nemcov Joachim Löw poprel, že je poverčivý, ale na každý zápas nosil svoj obľúbený modrý sveter.

Ak je košeľa víťazná, tak ju nevymením. Žiaľ, niekedy sa stane, že mi vydrží iba jeden zápas.

Čo sa deje v kabíne krátko pred zápasom? Púšťa sa motivačná hudba?

Nechávam to na hráčov. Nemám rád vláčnu či pomalú hudbu. Takú mladí chalani ani nemajú. Prevláda slovenská. Atmosféru pred zápasom mám veľmi rád. Nepáči sa mi, keď je príliš ticho, pokoj či prehnaná koncentrácia. Je fajn, keď sa to rozbije dobrou hudbou a bojovnou náladou.

Kedy potrebuje hráč vedieť, že nastúpi?

Z nácvikových akcií to často vycítia. Inak hráčov nezaťažujeme, chystáme ich všetkých rovnako. Snažíme sa ich pri nácvikoch točiť, aby si to každý vyskúšal. Nie je dobré hráčovi povedať dva či tri dni pred zápasom, že nehrá. Keď im to poviete skoro, môžu byť naštvaní či nepokojní. To môže nabúrať celú atmosféru a ovplyvniť ostatných. Zostavu prezrádzam zvyčajne tri či štyri hodiny pred súbojom.