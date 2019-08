Mak sa údajne stane hráčom klubu z Premier League

Krídelník ruského Zenitu Petrohrad by mohol do Anglicka zamieriť ako voľný hráč.

23. aug 2019 o 13:54 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový krídelník v službách ruského Zenitu Petrohrad Róbert Mak rokuje o angažmáne v anglickom klube Norwich City.

Referujú o tom viaceré ruské médiá vrátane webu soccernews.ru.

Manažér 28-ročného rodáka z Bratislavy Juraj Vengloš začiatkom augusta uviedol, že slovenský reprezentant v priebehu letného prestupového obdobia zmení pôsobisko.

"Je pre neho dôležité, aby hrával. V Zenite sa tie možnosti po príchode Malcoma skomplikujú, keďže konkurencia na jeho poste, ktorá je už teraz značná, ešte narastie. Preto to musíme riešiť. Robo má stále svoju hodnotu, či už výkonnostnú alebo platovú. Preto nebude úplne najjednoduchšie nájsť mu vhodný klub. Pracujeme na tom a už aj evidujeme niekoľko záujemcov," povedal vtedy Vengloš pre web sport.sk, pričom už v tom čase sa spomínal interes tureckého Besiktasu Istanbul.

Mak by v prípade odchodu do Anglicka rozšíril počet Slovákov v Premier League, v ktorej pôsobí iba brankár Newcastlu United Martin Dúbravka. Keďže v tejto súťaži sa už skončilo letné prestupové obdobie, spomenutý web soccernews.ru dodáva, že Mak by mohol do Anglicka zamieriť ako voľný hráč.