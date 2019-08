V Dauhe otestujú elektronickú tabletku na boj proti horúčavám

Vybraní športovci užijú tabletku niekoľko hodín pred súťažou, bde ich monitorovať.

23. aug 2019 o 14:45 TASR

DAUHA. Atléti budú môcť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta užiť elektronickú tabletku, ktorá im má v katarskej Dauhe pomôcť v boji proti vysokým horúčavám.

Kapsula bude sledovať telesnú teplotu a vyvinuli ju s výhľadom na extrémne podmienky, aké sa vo vytrvalostných disciplínach očakávajú aj na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu.

Čip sa aktivuje počas pretekov

Na svetovom šampionáte budú novinku testovať, vybraní športovci užijú tabletku niekoľko hodín pred súťažou.

Tabletka váži 1,7 gramu a nie je väčšia ako bežné medicínske pilulky. Tráviacou sústavou prejde neporušene, telo ju vylúči o 12 až 48 hodín neskôr.

"Viaceré národné zväzy už pilulku vyskúšali a výsledky boli dobré. Je to úplne bezpečné, vo vnútri sa nenachádza žiadna účinná látka. Je to len elektronický čip, ktorý sa aktivuje počas pretekov," povedal pre britské periodikum The Telegraph nemenovaný zdroj z prostredia Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF).

Vytrvalcov by mohli stiahnuť z pretekov

Pracuje sa už aj na vývoji druhej tabletky, ktorá by na OH 2020 mohla merať teplotu v reálnom čase, takže vytrvalcov by mohli stiahnuť zo súťaže, pokiaľ by ukazovatele naznačovali riziko prehriatia organizmu.

S technológiou prišiel profesor Yannis Pitsiladis z Brightonskej univerzity, ktorý úzko spolupracuje s Medzinárodným olympijským výborom (MOV).

Jeho tím bude v Dauhe sledovať aj informácie z meteorologických staníc a satelitov, teploty v metropole Kataru zvyčajne v septembri dosahujú až 35 stupňov Celzia. Vrcholné podujatie potrvá od 27. septembra do 6. októbra.

Proti úmrtiam v extrémnych podmienkach

Riziká spojené s horúčavami sa prejavili na vlaňajších Hrách Commonwealthu v austrálskom meste Gold Coast, kde britský maratónec Callum Hawkins prišiel o zlato pre kolaps dva kilometre pred cieľom.

"Pomôže nám to, aby sme ochránili športovcov nielen na OH, ale aj po nich. Dokážeme predísť situácii, aká postretla Calluma Hawkinsa, zdôraznil Pitsiladis. Extrémne teplo zapríčinilo v Japonsku medzi 29. júlom a 4. augustom minimálne 57 úmrtí.

Štart olympijského maratónu predsunuli už na 6.00 h, aby sa účastníci vyhli maximálnym hodnotám.

Vedci z Arizonskej štátnej univerzity hľadajú pozdĺž tokijskej trate kritické miesta, kde hrozí nevoľnosť aj divákom.

"Najviac ma teší, že novinku zavedieme počas olympijských hier. Ukáže nám termoregulačné, ako aj biomechanické a psychologické reakcie jednotlivcov. Väčšina riadiacich organizácií sa momentálne spolieha iba na informácie o prostredí, my využijeme termoregulačné procesy, aby sme ochránili zdravie, športovcov, organizátorov i divákov," napísal Pitsiladis v emailovej správe pre The Telegraph.