Mladí Slováci si na Turnaji olympijských nádejí poradili aj s Poliakmi

Turnaj zakončia duelom proti Maďarsku.

23. aug 2019 o 19:42 TASR

Turnaj olympijských nádejí hráčov do 18 rokov - Budapešť, Maďarsko

Slovensko - Poľsko 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Góly SR: 25. Šimko, 36. Olejník, 60. Nemec Zostava SR 18: Nemec O. - Petrovický, Zubák, Nemec Š., Ketner, Patzelt, Putala, Pstucha, Raniak - Rehák, Smidzár, Ragan, Petrás, Tóth, Olejník, Šimko, Jendrol, Dlugoš, Stanček, Jasenec, Jedlička. Vylúčení: 10:13, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

BUDAPEŠŤ. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov dosiahla druhé víťazstvo na Turnaji olympijských nádejí v Budapešti.

Po štvrtkovom triumfe 5:0 nad Talianskom si v piatok zverenci trénera Ivana Feneša poradili s rovesníkmi z Poľska 3:1.

Mladí Slováci sa priblížili k celkovému triumfu na Turnaji olympijských nádeji. Potvrdiť ho budú zrejme musieť až v záverečnom, sobotňajšom stretnutí proti domácemu tímu Maďarska do 18 rokov.

Ten ešte večer ako favorit nastúpi na súboj proti rovesníkom z Talianska.

Hlas po stretnutí

/zdroj: www.hockeyslovakia.sk/

Ivan Feneš, tréner SR 18: "Vyhrali sme v druhom zápase na turnaji a opäť to bol súboj našich hráčov proti súperovmu brankárovi, ktorý ich držal celý zápas v hre. My sme súpera v podstate k ničomu nepustili a aj gól v našej sieti bol skôr dielom náhody, bol to nahodený puk na bránu a nešťastne tam zapadol brankárovi.

V ofenzíve sa trápime, nedokázali sme využiť veľa príležitostí keď sme mohli skórovať do prázdnej brány. V stretnutí boli v súvislosti s početnými vylúčeniami niektoré sporné momenty, ale k rozhodcovi sa určite nebudem vyjadrovať. Niektoré fauly sa tu berú prísnejšie. Ale aj oslabenia chalani s prehľadom zvládli.

Zajtra nás čaká duel s Maďarskom a podľa toho, čo sme videli to bude najsilnejší súper na tomto turnaji. Chceme urobiť dobré meno slovenskému hokeju, chceme zápas vyhrať a máme 20 hodín na to, aby sme sa dobre pripravili."