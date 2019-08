Kužmovú čaká na US Open náročná súperka, zápasy proti nej si pamätá

Slovenka sa na New York teší.

23. aug 2019 o 21:30 TASR

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa pokúsi prvýkrát prebojovať do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

S Belgičankou Alison van Uytvanckovou má zatiaľ vzájomnú bilanciu 1:1.

Vlani s ňou prehrala v semifinále halového turnaja WTA v Budapešti, no potom ju v júni zdolala v troch setoch na tráve v holandskom Hertogenboschi.

Súvisiaci článok Serena ma nenávidela, vraví Šarapovová. Na US Open nastúpia proti sebe Čítajte

"Myslím si, že to bude veľmi ťažký zápas tak, ako tie predtým, ktoré sme spolu odohrali. Je to veľmi dobrá hráčka. Pamätám si na tie zápasy celkom dobre," uviedla Kužmová pre web starsforstars.eu.

"V Budapešti som išla cez kvalifikáciu, takže som tam hrala veľa zápasov a bola som dobre rozohraná. No ona hrala veľmi dobre a napokon na tom turnaji triumfovala. A v Hertogenboschi som vyhrala na tri sety. Myslím si, že som aj dosť prehrávala a nakoniec sa mi to podarilo otočiť, najmä vďaka dobrému servisu," doplnila.

Slovenská jednotka sa na grandslamový US Open 2019 veľmi teší a New York je zároveň jej najobľúbenejšie mesto.

"New York mám najradšej, takže je to super. Čo sa týka moje prvej spomienky na toto miesto, je ňou zápas proti Venus Williamsovej v prvom kole. Bolo to prvýkrát, čo som sa kvalifikovala na grandslam," povedala o svojom zážitku zo sezóny 2017.