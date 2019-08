Slováci spoznali svojich prvých súperov na US Open, Čepelová začne s Chsieh Su-wej

V pondelok sa predstaví aj Viktória Kužmová.

24. aug 2019 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Jana Čepelová sa už krátko po postupe do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku dozvedela meno súperky v 1. kole a aj približný čas svojho zápasu.

Úspešná kvalifikantka sa stretne s Taiwančankou Chsieh Su-wej, ktorá je na americkom "harde" nasadená ako dvadsiata deviata.

Súboj Čepelová - Chsieh Su-wej zaradili v pondelok na dvorec číslo 9 ako druhý v poradí so začiatkom približne po 18.30 h SELČ.

V pondelkovom programe 1. kola dvojhry na záverečnom grandslame sezóny figuruje aj súboj druhej slovenskej ženskej zástupkyne v hlavnej súťaži Viktórie Kužmovej.

Proti Belgičanke Alison van Uytvanckovej nastúpi na dvorci číslo 15 ako tretia v poradí približne po 21.00 h. Prvé zápasy Martina Kližana a Jozefa Kovalíka v mužskej dvojhre prídu na rad v ďalších dňoch.

Súvisiaci článok Serena ma nenávidela, vraví Šarapovová. Na US Open nastúpia proti sebe Čítajte

Dvadsaťšesťročná Čepelová sa v hlavnej súťaži singla na US Open predstaví po štvrtý raz, jej maximom je 2. kolo z roku 2014. Pri jej zatiaľ poslednom vystúpení v roku 2017 nestačila v prvom kole na krajanku Dominiku Cibulkovú v troch setoch 7:6 (5), 3:6, 2:6.

Aktuálne chytila zverenkyňa Martina Zathureckého solídnu formu, keďže v troch kvalifikačných kolách nepustila súperkám ani set a nehrala ani tajbrejk. Čepelová bola aj vinou zranení predtým naposledy v hlavnej fáze grandslamového turnaja takmer pred dvoma rokmi - na Australian Open v januári 2018.

US Open 2019 - program slovenských tenistov v 1. kole dvojhry:

Jana Čepelová (SR) - Chsieh Su-wej (Taiw.-29) - pondelok, dvorec číslo 9, druhý zápas, začiatok približne po 18.30 h SELČ

Viktória Kužmová (SR) - Alison Van Uytvancková (Belg.) - pondelok, dvorec č. 15, tretí zápas, začiatok približne po 21.00 h SELČ

Marin Čilič (Chor.) - Martin Kližan (SR)

Jozef Kovalík (SR) - Aljaž Bedene (Slovin.)