Gelle sa musel prispôsobiť za dva mesiace: Absolútne som neveril, že by to vyšlo

Slovák obsadil na MS v Szegede štvrté miesto.

24. aug 2019 o 14:56 TASR

SZEGED. Štvrté miesto zvyčajne vyvoláva v športovcoch zmiešané pocity. Radosť z úspechu strieda sklamanie z chýbajúceho krôčiku k stupňom víťazov.

Neplatí to však pre slovenského reprezentanta v rýchlostnej kanoistike Petra Gelleho.

Na MS v Szegede najprv v piatok predviedol heroický výkon, ktorý ho posunul do finále, v sobotu opäť vydal zo seba všetko a štvrtým miestom v K1 na 1000 metrov získal pre Slovensko miestenku na budúcoročnej olympiáde v Tokiu.

Zmena plánu

"Toto je najkrajšia zemiaková medaila. Absolútne som neveril, že by to vyšlo. Tréningy sme mali jasné, pripravovali sme sa na vrchol a zvládli sme to. Dôležitá bola aj mentálna príprava. Snažili sme sa vytesniť negatívne myšlienky a emócie.

“ Pri súčasnej konštelácii zväzu budem ešte musieť veľmi tvrdo bojovať, aby som o svoju miestenku neprišiel. „ Peter Gelle

Vedeli sme, že sa môžme spoľahnúť iba na seba, máme však okolo seba ľudí, ktorí nás podporili a som za to vďačný. Už som bol v minulosti na olympiáde, aj iné veci som dosiahol, ale toto je niečo mimoriadne, pretože som to ani nečakal," neskrýval radosť zjavne dojatý Gelle.

Za normálnych okolností by na jeho úspechu nebolo nič mimoriadne. Gelle dlhodobo patril k špičke slovenskej rýchlostnej kanoistiky. Jeho doménou však bol dvojkajak, v ktorom na MS 2017 v Račiciach získal s Adamom Botekom striebro.

Necelé dva mesiace pred šampionátom v Szegede však nečakane o svojho "parťáka prišiel. Ambície na cestu do Japonska dostali razom trhlinu. Ak sa chcel Gelle dostať na OH, musel "presedlať" na K1.

Nevzdal sa a v Szegede dokázal, že nepatrí na druhú koľaj. Vôbec ako prvý slovenský pretekár vybojoval pre Slovensko miestenku do Tokia.

Tréner si neúspech nepripúšťal

Dal si tým krásny narodeninový darček k piatkovým 35. narodeninám. "Každý deň s mojou rodinou je pre mňa dar. Vďaka nim dokážem zvládnuť aj také ťažké chvíle, ktoré som zažil tento rok.

Štvrté miesto a miestenka do Tokia je však tiež fantastický darček - najkrajší," uviedol Gelle. Sezóna sa preňho nateraz skončila. Teší sa na oddych, ale ako sám priznal, prípravu na OH nebude odkladať.

Súvisiaci článok Kanoista Gelle predviedol skvelý finiš a vybojoval si miestenku na OH Čítajte

"Čaká ma zaujímavá regenerácia s deťmi a treba spraviť niečo aj okolo domu. Čakajú ma ešte predolympijské preteky, ktoré chcem absolvovať, aby som si vyskúšal trať.

Určite sa chcem pozrieť na trať v Tokiu, pretože tam budú ťažké poveternostné podmienky," prezradil Gelle a s miernym pesimizmom dodal: "Pri súčasnej konštelácii zväzu budem ešte musieť veľmi tvrdo bojovať, aby som o svoju miestenku neprišiel."

Zo svojho zverenca mal veľkú radosť aj tréner Radovan Šimočko. "Je to zadosťučinenie pre Peťa. Ja som povedal už dávnejšie, ešte v deblovkách, že si neviem predstaviť neúčasť v Tokiu. Teraz som ešte viac spokojný."