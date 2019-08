Neymar môže v nedeľu nastúpiť proti Toulouse iba ak si to vyjasní s klubom, tvrdí tréner PSG

Brazílčan bol počas týždňa v plnej tréningovej záťaži.

24. aug 2019 o 16:46 TASR

PARÍŽ. Brazílsky futbalista Neymar je pripravený zasiahnuť do nedeľnajšieho zápasu 3. kola Ligue 1, v ktorom Paríž Saint-Germain privíta Toulouse.

Či však bude napokon hrať, závisí na tom, ako sa vyvinie situácia okolo jeho odchodu. Pre médiá to v sobotu povedal nemecký tréner obhajcu francúzskeho titulu Thomas Tuchel.

"Môže hrať, ak to bude medzi ním a klubom jasné. Dnes tak ešte nie je, ale zajtra (v nedeľu) už môže byť," povedal Tuchel, ktorý upozornil, že svoje do toho má čo povedať športový riaditeľ PSG Leonardo.

"Možno by ste sa mali spýtať skôr jeho," naznačil nemecký kouč Parížanov. Uistil zároveň, že hviezdny útočník bol počas týždňa v plnej tréningovej záťaži. "Pracoval naozaj intenzívne," dodal Tuchel.

Neymar má ponuky vrátiť sa opäť do Španielska, no PSG doteraz odmietol ponuku Barcelony, odkiaľ Neymar pred dvoma rokmi do Paríža prišiel a v posledných dňoch aj tú od Realu Madrid.

Ten za Brazílčana ponúkal 100 miliónov eur a troch hráčov k tomu, vrátane Garetha Balea. Prestupové okno sa vo Francúzsku, Španielsku i Taliansku uzatvára 2. septembra.