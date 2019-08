Slovenský štvorkajak vyhral tretie semifinále v Szegede a postúpil do A-finále na 500 m

Pre našu K4 je šampionát jedinou šancou dostať sa na olympiádu.

24. aug 2019 o 17:52 (aktualizované 24. aug 2019 o 18:00) TASR

SZEGED. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek postúpil na 500 m trati do A-finále na MS v rýchlostnej kanoistike.

V sobotnom treťom semifinále v Szegede obsadil prvé miesto.

Pre K4 sú MS jediná šanca dostať sa na OH 2020. Účasť v Tokiu si vybojuje desať lodí, no musia tam byť zastúpené minimálne štyri kontinenty a slovenská káštvorka potrebuje skončiť do šiesteho miesta.

Slováci potvrdili úlohu favoritov, keď predviedli výborný finiš, v ktorom si vybojovali suverénny finiš. Druhých Maďarov zdolali o pol sekundy.

"Spravili sme to, čo sme chceli. Povedali sme si, že v závere musíme zvýšiť tempo, pretože je to síce krátka disciplína, ale na posledných sto metroch sa to môže zlomiť.

Víťazstvo má veľký zmyslel, pretože predpoveď počasia hlási, že bude fúkať zľava a chceli sme sa dostať do dráhy číslo šesť, ktorá je v týchto podmienkach najlepšia. Na to sme potrebovali zvíťaziť," povedal Erik Vlček.

Do A-finále postúpili tri najrýchlejšie lode, Slováci nešli na náhodu a do pretekov vstúpili s najvyššími ambíciami.

"Chceli sme vyhrať a podarilo sa nám to, teraz sa tešíme na finále. Semifinále bolo už trochu ťažšie, ale na MS je to vždy najnáročnejšia fáza, každý chce postúpiť do finále," uviedol háčik káštvorky Baláž.