Trenčín dal Pohroniu lekciu a pokračuje vo víťaznom ťažení

Hlasy po zápase

Ján Rosinský, tréner Pohronia: "V prvom polčase nemám príliš čo hodnotiť kladne. To čo sme chceli hrať, tak moji zverenci neplnili. Až druhom polčase sme začali hrať to, čo sme mali aj v prvom, teda od začiatku stretnutia. Z tlaku sme však nevyťažili kontaktný gól, aj keď sme mali príležitosti. Po tomto tlaku sme z ojedinelého útoku a ešte k tomu zo štandardky inkasovali tretí gól. Musíme sa poučiť z tohto zápasu. Niektorí hráči siahli na dno svojich síl, ale súper nám svojou kvalitou ukázal kde sú individuálne hodnoty a schopnosti hráčov Trenčína a hráčov Pohronia. Či sa týka striedania kapitána Pellegriniho, bolo vynútené pre bolesti chrbta. Nemohol by už po prestávke podať na ihrisku plnohodnotný výkon."

Roman Nemčok, tréner Trenčína: "Podaril sa nám vstup do zápasu, pomohli sme si rýchlym gólom zo štandardky. To bol pre nás dobrý impulz, aby sme pokračovali v tom, čo sme si zaumienili, teda zachytávať rýchle útoky súpera, nepúšťali ho do kontier, ktoré má výborné. V prvom polčase nám to vychádzalo. Zabránili sme gólovým šanciam domácich, naopak boli sme aktívni, kvalitní na lopte , dobre sme kombinovali a vytvorili si šance, pridali sme aj druhý gól. V druhom polčase sme mali lepšie reagovať na úvod, ktorý bol zo strany Pohronia lepší. Našťastie sme dali tretí gól a potom sme už zápas odkontrolovali až do konca."

Martin Vantruba, brankár Pohronia: "Trenčín má svoju kvalitu, hráči vedia o sebe, hľadajú sa, sú behaví - hlavne po krídlach. My nemôžeme takto ľahostajne k tomu pristúpiť. Bojovali sme síce, ale urobili sme individuálne chyby v postavení, bránení i v nedostatočnej agresivite. Za nedostatky sme pykali. Trenčín si vytvoril veľa šancí, ja som sa snažil robiť všetko pre to, aby som tých gólov dostal čo najmenej. Bohužiaľ dostal som ich štyri. Na tento zápas treba čo najrýchlejšie zabudnúť."

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: "Bol to výborný zápas pre nás. Dôležité bolo, že sme strelili hneď na začiatku gól. Potom som sa trošku obával, pretože sme mali veľa šancí na to, aby sme strelili druhý gól, no nedarilo sa nám to. Súper tam mal nejaké štandardky, závary pred našou bránkou, ale napokon sme predsa len zvýšili na 2:0. Pred druhým polčasom sme si povedali, že sa treba naďalej tlačiť pred bránku, aby sme nebránili a podarilo sa. Tretí náš gól bol rozhodujúci. Teší ma čisté konto, prvé v sezóne, trošku som mal obavy na konci zápasu, lebo sme tam vymýšľali, ale napokon sme to uhrali na nulu, čo je super."