Talian cepoval Slovenky, aby sa naučili bojovať. A teraz víťazia

Volejbalistky vyhrali na ME aj druhý zápas.

25. aug 2019 o 0:33 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Dva zápasy, dve víťazstvá. Navyše bez straty jediného setu. Slovenské volejbalistky prvý raz v histórii vyhrali na majstrovstvách Európy dva zápasy za sebou. V piatok zdolali Španielsko 3:0 a v sobotu rovnakým rozdielom aj Švajčiarsko.

„Takto sme si to predstavovali. Štyri mesiace sme sa na to pripravovali a vyplatilo sa to. Je to neuveriteľný pocit, sme na dobrej ceste k nášmu cieľu – postupu zo skupiny,“ tešila sa Nikola Radosová.

Slovenky po zápase tancovali a v skvelej atmosfére na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu si užívali ďakovačku so zaplnenými tribúnami.

Jedna z líderiek reprezentácie Jaroslava Pencová v eufórii v príhovore na palubovke sľúbila fanúšikom, že tím pôjde za víťazstvami aj v ďalších zápasoch proti Bielorusku, Nemecku a Rusku.

Odvážne slová. Slovenky totiž zatiaľ hrali proti papierovo slabším súperom, teraz ich čakajú favoriti.

„Herný prejav tímu je taký, aký som za dvanásť rokov, čo som v reprezentácii, ešte nezažila. Je úplne normálne, že chceme bojovať o každú loptu,“ trvala na svojom Pencová aj o pár minút neskôr pri rozhovore.

„Ženský volejbal je nevyspytateľný a myslím, že Bielorusko aj Nemecko sú hrateľní súperi. Určite pre víťazstvo spravíme maximum a nevzdáme sa za žiadneho stavu,“ doplnila odhodlane.

Fenoglio si bojovnosť vydupal

Pritom ešte nedávno to neplatilo. Keď pred rokom a pol prišiel k reprezentácii taliansky tréner Marco Fenoglio, neraz sa čertil na to, čo u hráčok videl. A trestal ich.

„Chvíľku nám trvalo, kým sme si zvykli na niektoré veci, ktoré nás čakali po niektorých veciach, ktoré sa mu nepáčili,“ s úsmevom sa snažila o diplomatickú odpoveď Pencová.