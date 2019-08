Nie sme Disneyland, hovorí o futbalistoch Liverpoolu tréner Klopp

V sobotu zdolali Arsenal.

25. aug 2019 o 10:18 SITA

BRATISLAVA. Nepotrebujeme v každej sekunde zápasu vzrušovať svojou hrou. Dôležité je, že víťazíme. To sú slová trénera futbalistov FC Liverpool Jürgena Kloppa po sobotňajšom triumfe 3:1 nad Arsenalom.

V nekompletnej tabuľke po 3. kole anglickej Premier League je vicemajster z Liverpoolu na čele ako jediný s plným počtom 9 bodov.

Tri góly pod 20 minút

"Bolo to predstavenie plné energie, sily, ale aj žiadostivosti a vášne. Presne také potrebujete, ak chcete uspieť nad Arsenalom," zhodnotil Jürgen Klopp pre Sky Sports, cituje ho aj BBC Sport.



Liverpool "vybavil" Arsenal na Anfielde tromi gólmi za necelých 20 minút na rozhraní polčasov. Najprv v 41. min po rohu Trenta Alexandra-Arnolda kamerunský stopér Joel Matip hlavou nasmeroval loptu za chrbát Bernda Lena.

Po zmene strán prišli chvíle Mohameda Salaha. Egyptský kanonier najprv v 49. min z pokutového kopu, ktorému predchádzal faul na neho, zvýšil na 2:0.

V 58. min sa Salah prehnal ako víchod okolo Davida Luiza, vletel do šestnástka a ľavačkou umiestnil loptu k vzdialenejšej žrdi. Hostia znížili na konečných 1:3 z ich pohľadu až v 85. min zásluhou Uruguajčana Lucasa Torreiru.



"V posledných desiatich minútach bolo držanie loptu percentuálne 53-47 v náš prospech, ale predtým 80 minút sme velili tomuto zápasu. Nie sme Disneyland, nepotrebujeme vzrušovať svojou hrou v každej chvíli," vyslovil sa Klopp.

"Som šťastný, že som skóroval. Verím, že toto je len začiatok a prídu aj ďalšie góly. Možno už na budúci týždeň," uviedol Matip, cituje ho oficiálny portál liverpoolfc.com.

Salah proti Arsenalu neuveriteľne úspešný

"Ak dáte Arsenalu priestor na útočenie, budete to mať ťažké. Preto sme často držali loptu a to bolo najdôležitejšie pre úspech v tomto zápasu," doplnil Matip.



Liverpool to na Arsenal vie. Odvtedy, čo v októbri 2015 Klopp prevzal kormidlo na Anfielde, Liverpool nastrieľal Arsenalu v ôsmich zápasoch Premier League (5 víťazstiev - 3 remízy) až 26 gólov. Je to rekordný počet v tomto sledovanom období, čo dosiahol jeden tím proti konkrétnemu súperovi v PL.

Liverpoolu aktuálne vylepšili sériu víťazných zápasov v PL na dvanásť, čo je vyrovnanie ich historického maxima zo slávneho obdobia pod vedením Kennyho Dalglisha v roku 1990.

Mohamed Salah skóroval vo všetkých štyroch zápasoch, ktoré odohral proti Arsenalu.

"Celkovo nastrieľal proti tomuto súperovi už šesť gólov a pridal aj dve asistencie. Z pohľadu Salaha sú to jeho najlepšie štatistiky spomedzi všetkých tímov v súťaži," pripomína BBC.