Slovenky môžu konkurovať aj favoritkám, hovorí tréner volejbalistiek

Proti favoritkám môžu nastúpiť bez tlaku.

25. aug 2019 o 10:59 SITA

BRATISLAVA. Dva zápasy, šesť bodov a prvé miesto v tabuľke. Taká je bilancia slovenských volejbalistiek, ktoré na kontinentálnom šampionáte v domácom prostredí súperky zatiaľ rozhodne nešetrili.

Po výhrach 3:0 nad Španielskom a Švajčiarskom majú všetky tromfy vo vlastných rukách a zároveň do zápasov s kvalitatívne lepšími družstvami môžu nastúpiť bez zbytočného tlaku.

Hrdinka Palgutová

"Presne takto sme si to predstavovali. Pripravovali sme sa štyri mesiace a je to neuveriteľný pocit, že sa naše úsilie vypláca. Švajčiarky mám nedali nič zadarmo. Nie je to slabý tím, čo dokázal postupom na majstrovstvá Európy.

Dali sme do toho absolútne všetko a som veľmi rada, že sme vyhrali," vyjadrila sa najlepšia volejbalistka Slovenska za rok 2018 Nikola Radosová. Rodáčka z Bojníc zaznamenala v sobotňajšom dueli 16 bodov a jej úspešnosť útoku sa vyšplhala na úctyhodných 61%.



Za hrdinku zápasu možno označiť Karin Palgutovú, ktorá získala ešte o dva body viac než Radosová a súperky zaskočila hneď troma esami. Zaujímavosťou je, že v úvodnom vystúpení na turnaji v základnej zostave chýbala.

"Ja som odohrala všetky prípravné zápasy, takže to nebolo tak, že by som bola bez zápasovej praxe. Proti Španielkam hrala namiesto mňa Mirka Kijaková a možno práve tá pauza mi pomohla, aby som sa dostala do pohody a získavala body," skonštatovala 26-ročná univerzálka.



Po dvoch jasných setoch na 20, respektíve 16 bodov to vyzeralo na exhibíciu Sloveniek, no tie si samé skomplikovali cestu za víťazstvom. "Posledný krok často býva najťažší. Už sme videli naše víťazstvo a občas sme trochu poľavili v koncentrácii," priznala Palgutová.

Voľný deň neznamená prázdniny

Napriek menšej dráme v treťom sete (25:22), bol tréner Marco Fenoglio s hrou svojich zvereniek spokojný. "Súpera sme do ničoho nepustili, máme šesť bodov a sme blízko k postupu do osemfinále.

Dôležité tiež je, že Nemecko zdolalo Španielsko 3:1. Myslím si, že môžeme konkurovať Bielorusku aj Nemecku, budeme sa snažiť ich zdolať a až potom rozmýšľať o zápase s Ruskom," povedal Fenoglio.



Slovenské reprezentantky si v nedeľu oddýchnu od zápasového tempa, ale deň s vyloženými nohami ich nečaká.

"Počas európskeho šampionátu nemáte voľné dni. Musíme ďalej pracovať. Ráno sa ide do posilňovne a popoludní je tréning. Hráčky musia zostať koncentrované. Nie sme tu na prázdninách, ale preto, aby sme vyhrávali zápasy," dodal tréner slovenského tímu.

Partia okolo kapitánky Barbory Kosekovej sa najbližšie predstaví divákom na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu v pondelok, keď ju o 20.00 h čaká konfrontácia s Bieloruskami.