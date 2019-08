Tréner bronzového štvorkajaku je spokojný, veľmi sa mu uľavilo, že to vyšlo

Slováci tak majú miestenku na olympiádu.

25. aug 2019 o 16:18 SITA

SZEGED. Slovenský štvorkajak nechýbal na olympijských hrách od roku 2000, ale cesta k účasti je pri súčasných kvalifikačných kritériách mimoriadne náročná.

Tréner slovenskej vlajkovej lode, ktorá súťaží na 500-metrovej vzdialenosti, musel preto pred majstrovstvami sveta v maďarskom Szegede urobiť nepopulárne rozhodnutie.

Z pretlaku záujemcov si Peter Likér vybral štvoricu Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek. Posledného menovaného doplnil do posádky napriek tomu, že mal po boku Petra Gelleho šancu vybojovať si olympijskú miestenku v disciplíne K2 na 1000 m.



Ťažké obdobie sa pre všetkých zainteresovaných skončilo napokon šťastne. Gelle si presadol do singlovej lode a pre Slovensko vybojoval miestenku v K1 na 1000 m.

O deň neskôr sa k nemu pridal štvorkajak na polovičnej trati, ktorý získal aj bronzové medaily.

"Príprava na majstrovstvá sveta bola pre mňa náročná po fyzickej aj psychickej stránke. Finálová minúta a pol bola neskutočne ťažká. Celé mesiace som cítil veľký tlak pri rozhodovaní.

Do lode som chcel dostať absolútnu elitu, pretože konkurencia na tejto trati je veľmi vyrovnaná. Psychicky sa mi preto uľavilo," povedal kouč úspešnej posádky.



Likér sa pri výbere členov "olympijskej káštvorky" nemohol sťažovať na nedostatok kvalitných pretekárov.

Práve naopak, Slovensko ponúka dostatok kajakárov svetovej úrovne, čo potvrdila aj szegedská bronzová medaila štvorkajaka na kilometrovej trati.

"V rámci tréningovej skupiny spolupracujem s ôsmimi mužmi a Marianou Petrušovou. Každý deň ich sledujem, takže ich dobre poznám. Vsadil som na to, že ak nezískame olympijské miestenky, tak moja hlava padne.

Presadzoval som, aby sa rozdelil dvojkajak Gelle, Botek, pretože sme mu až tak neverili. Ospravedlňujem sa Peťovi Gellemu a úprimne mu gratulujem k úspechu v singli. Rovnako sa ospravedlňujem aj Gáborovi Jakubíkovi. Je to dobrý chlapec, ale vsadil som na túto štvoricu," pokračoval Likér vo vysvetľovaní.



Záujem o miesto v štvorkajaku je naďalej veľký a do tokijskej olympiády sa zloženie lode ešte môže zmeniť. Likér však dúfa, že napätá situácia z ostatných týždňov by sa mohla po úspešnom šampionáte uvoľniť.

"Každý je teraz najedený. Medailu získal štvorkajak na päťstometrovej trati aj na kilometri. Vzhľadom na boj o olympijské miestenky sme museli vsadiť na K4 500 m.

Pripravil som si špeciálnu schému na prípravu tejto lode, keďže je to úplne iné ako na kilometri. Dlhšia vzdialenosť nebola taká záživná, ale na polovičnej trati je to náročnejšie," dodal tréner Likér.